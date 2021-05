Tragiczny wypadek w Żorach. Mężczyzna zginął na budowie domu

Tragiczny wypadek na budowie w Żorach

Śmiertelny wypadek na budowie w Żorach. Do tragedii doszło w poniedziałek, 24 maja około godziny 20:40. Służby ratownicze otrzymały informacje o mężczyźnie, który miał spaść z drabiny.

Mężczyznę odnalazła jego żona. Mimo przeprowadzonej reanimacji 35-latek zmarł.

- Jak ustalili mundurowi 35-latka zaniepokojona brakiem kontaktu z mężem przybyła na budowę by sprawdzić co dzieje się z mężczyzną i kiedy weszła do wewnątrz znalazła go leżącego na betonowych schodach - przekazuje asp.szt. mgr Kamila Siedlarz, rzecznik prasowa policji w Żorach.