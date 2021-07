Tramwaj w Bielsku-Białej! Jak to się stało, że pojazd pojawił się w mieście? Można do niego wrzucać plastikowe nakrętki

Czeladzka cechownia byłej kopalni Saturn pięknieje. Powstaje tu m.in. muzeum, mediateka oraz wieża widokowa

Jeśli nie widzieliście ostatnich efektów przebudowy byłej cechowni kopalni Saturn w Czeladzi, to warto wybrać się w to miejsce. Prezentuje się zupełnie inaczej. Odnowione elemeny pierwotnej konstrukcji łączą się coraz bardziej wyraźnie z nowymi. Na końcowy efekt przyjdzie nam poczekać do przyszłego roku.