Tramwaje Śląskie prowadzą nabór na kurs motorniczego tramwaju. Darmowe szkolenie i gwarancja pracy. Co trzeba zrobić by prowadzić tramwaj?

Tramwaje Śląskie prowadzą nabór kandydatów na darmowy kurs motorniczego tramwaju

We wtorek 7 lutego Tramwaje Śląskie ogłosiły nabór kandydatów na darmowy kurs motorniczego tramwaju. Zgłoszenia przyjmowane są do poniedziałku 20 lutego, a rozpoczęcie kursu zaplanowano na czwartek 16 marca. Szkolenie potrwa około 3 miesiące.

Co trzeba zrobić, aby móc zacząć jeździć tramwajem? Wymagania stawiane kandydatom to ukończone 21 lat i wykształcenie minimum zawodowe. Osoby zainteresowane kursem muszą również dostarczyć wymagane dokumenty, czyli: podanie o przyjęcie na kurs, CV, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz oświadczenie o braku orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dokumenty należy przesyłać na adres: [email protected] do 20 lutego.