Tramwaje w Zabrzu – rusza wyczekiwany remont torowiska na ul. Wolności. Na kierowców i pasażerów czekają spore utrudnienia

Tramwaje w Zabrzu – rusza remont torów na ul. Wolności

Nowa organizacja ruchu w rejonie robót przewiduje kilka wyjątków obejmujących między innymi pojazdy zaopatrzenia oraz dojazd do ul. Torowej i do łącznika z ul. Staromiejską. W tych przypadkach wjazd na remontowany odcinek będzie możliwy od strony Gliwic, zaś do Centrum Materiałów Budowlanych będzie można dostać się wyłącznie do strony skrzyżowania z ul. de Gaulle’a.