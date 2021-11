Transferowy hit w PZU Amp Futbol Ekstraklasie. „Polski Messi" wraca do Kuloodpornych Bielsko-Biała!

„Polski Messi" wraca do bielskiej drużyny

Bartosz Łastowski do TSP Kuloodpornych Bielsko-Biała wraca po dwóch sezonach spędzonych w zespole Legii Amp Futbol, do której odchodził wcześniej właśnie z bielskiej drużyny. Teraz z Warszawy do Bielska-Białej reprezentant Polski przyjeżdża, jako najlepszy zawodnik Ligi Mistrzów 2021, a także tegoroczny napastnik sezonu i król strzelców PZU Amp Futbol Ekstraklasy.