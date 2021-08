Trasa DK 46 w Częstochowie będzie przebudowana. Czeka nas zmiana organizacji ruchu Bartłomiej Romanek

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie poinformował o otrzymaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń do przebudowy DK 46. Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy już 17 sierpnia 2021 roku, a wkrótce znana będzie tymczasowa organizacja ruchu. To kolejna wielka inwestycja drogowa, która będzie realizowana w mieście, co niestety może oznaczać złe wieści dla kierowców, bo modernizacja DK 1 i DK 46 na pewno pokryją się w czasie.