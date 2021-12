Trasa S1 w Sosnowcu powstanie! Przebudowę S1 i budowę nowego węzła Klimontów zaprojektuje Highway z Gdańska

Gdańskie biuro zaprojektuje po nowemu sosnowiecką część S1

Dokumentację projektową na przebudowę sosnowieckiego odcinka drogi ekspresowej S1, do granicy z Mysłowicami wykona firma Highway z Gdańska. Całość przedsięwzięcia to koszt prawie 4 mln zł. Część, za którą odpowiedzialna jest gmina Sosnowiec wynosi ponad 1,2 mln zł. Należy bowiem wspomnieć, że to wspólna inwestycja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i miasta Sosnowiec.