Trasy nordic walking w woj. śląskim. Gdzie iść w weekend 17 - 18 lutego. TOP 3 trasy

Nordic walking w woj. śląskim warto uprawiać prawie wszędzie. Mimo to zachęcamy do wybrania ścieżek, które zostały sprawdzone przez innych amatorów sportu. Wspólnie z Traseo chcemy Wam zaproponować 3 sprawdzone szlaki nordic walking w woj. śląskim. Zawsze na weekend przedstawiamy Wam nowy zestaw ścieżek do wyboru. Sprawdź, jakie trasy przygotowaliśmy na weekend.

Trasy nordic walking w woj. śląskim

Które ścieżki nordic walking w woj. śląskim polecają mieszkańcy? Sprawdziliśmy to. Traseo to aplikacja, za pomocą której każdy ma możliwość śledzenia swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Wspólnie z Traseo mamy dla Was 3 krajobrazowe trasy nordic walking w woj. śląskim. Wybierz najciekawszą dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 17 lutego w woj. śląskim ma być od 4°C do 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 26% do 46%. W niedzielę 18 lutego w woj. śląskim ma być od 1°C do 3°C. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Rezerwat Góra Zborów Początek trasy: Zawiercie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,16 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 102 m

Suma podejść: 227 m

Suma zejść: 233 m Trasę nordic walking mieszkańcom poleca Miharu

Informacje praktyczne: Parking znajduje się naprzeciwko wejścia do rezerwatu, po drugiej stronie drogi, koło Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach. Wstęp kosztuje 2 zł, oglądanie Jaskini Głębokiej (obowiązkowo z przewodnikiem) - 15 zł. Po rezerwacie w zasadzie można chodzić dość swobodnie, są oczywiście ścieżki piesze i rowerowe, ale można podejść pod większość skałek (niektóre mają zakaz, są tabliczki, ale niewiele takich). Trasa dość łatwa, pagórkowata, po lesie, ale też po terenie odsłoniętym.

W Jaskini panuje stała temperatura 7 st. C. Wejście z przewodnikiem, obowiązkowo w kasku. :)

Na skałach można zaobserwować licznych wspinaczy. Podobno na terenie rezerwatu wypasane są kozy i owce, ale jak się dowiedziałam, od 17 maja.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Zawierciu

🌲🌤️ Trasa nordic walking: JURAJSKI FESTIWAL BIEGOWY 2021 - JURA ULTRA 100 Początek trasy: Zawiercie

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 111,18 km

Czas trwania marszu: 37 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 4 016 m

Suma podejść: 2 008 m

Suma zejść: 2 008 m Jurajskifestiwalbiegowy poleca tę trasę

JURAJSKI FESTIWAL BIEGOWY 2021 trasa: JURA ULTRA 100

Długość trasy: 111,3 km

Przewyższenia: łącznie 4016 m – w górę: 2008 m / w dół: 2008 m

Punkty odżywcze: 8,1 km (woda) / 16,7 km (woda, bufet) / 27,1 km (woda, bufet) / 37,2 km (woda, bufet) / 51,1 km (woda, bufet) / 57,1 km (woda, bufet) / 67,3 km (woda, bufet) / 87,2 km (woda, bufet) / 96,7 (woda, bufet) / 108,4 km (woda)

Punkty z ciepłym posiłkiem: 57,1 km / 111,3 km (meta)

Punkt z noclegiem: 57,1 km

Najwyższy punkt: Góra Zborów (467 m)

Limit czasu: 24 godziny

Lokalizacja startu i mety: Podlesice (Zajazd Jurajski)

Start: 24 września 2021 r. (piątek), godz. 22.00

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Zawierciu

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Niedzielne wybieganie: Łabędy-Ligota Łabędzka-Łabędy Początek trasy: Zabrze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,69 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podejść: 87 m

Suma zejść: 78 m Trasę nordic walking mieszkańcom poleca Antares Sporo podbiegów i zbiegów no i masa błota na jednej z polnych dróg. Ale trasa miła :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Zabrzu

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Czy warto uprawiać nordic walking?

Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Może przynosić wiele korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Nordic walking pomoże zrzucić zbędne kilogramy oraz pomoże w zadbaniu o dawkę aktywności fizycznej, która jest ważna dla naszego zdrowia. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Nordic walking w woj. śląskim – co szczególnie warto zobaczyć w regionie?

Dwa unikalne w skali Polski szlaki turystyczne szczególnie warto polecić miłośnikom nordic walking na Śląsku. Są długie, ale łatwo podzielić je na odcinki i zdobywać po kolei w miarę ochoty i uznania – każdy odcinek jest pełen atrakcji.

Pierwszy z nich to Szlak Orlich Gniazd, prowadzący wśród najpiękniejszych zakątków Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Podążając nim, zobaczycie niezwykłe zamki, wzniesione w czasach Kazimierza Wielkiego do pilnowania polskiej granicy. Wielkie wrażenie robi zwłaszcza słynny Zamek Ogrodzieniec, uwieczniony na filmach i w serialach (możecie go zobaczyć np. w „Wiedźminie” od Netflixa). Warto też obejrzeć bliźniacze zamki w Mirowie i Bobolicach, z którymi wiąże się dziwna opowieść o dwóch braciach i czarownicy. Zamek w Bobolicach został odrestaurowany i obecnie mieści hotel, w którym można się zatrzymać. Druga trasa, którą warto wybrać na weekendowe wycieczki nordic walking w woj. Śląskim, to Szlak Zabytków Techniki, łączący aż 43 miejsca związane z historią polskiego górnictwa, hutnictwa, energetyki, łączności i kolejnictwa. Na szlaku czekają na was zabytkowe kopalnie (np. Guido w Zabrzu), osiedla robotnicze, radiostacja w Gliwicach z najwyższa na świecie drewnianą wieżą, stary młyn, stacja wodociągowa i dwa muzea poświęcone browarom i browarnictwu. Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach z najdłuższym w Polsce podziemnym spływem łodziami po zalanej sztolni została nawet wciągnięta na listę światowego dziedzictwa UNESCO.