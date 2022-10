Trasy nordic walking w woj. śląskim. Gdzie wybrać się w weekend 29 - 30 październikaTOP 3 trasy

Szlaki nordic walking w woj. śląskim

Jakie szlaki nordic walking w woj. śląskim lubią mieszkańcy? Sprawdziliśmy to.

Traseo to aplikacja, w której każdy ma możliwość zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo proponujemy Wam 3 sprawdzone szlaki nordic walking w woj. śląskim. Znajdź najlepszą dla siebie.

Początek trasy: Bielsko-Biała

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,4 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podejść: 158 m

Suma zejść: 174 m

Iwokul poleca tę trasę

Startujemy z parkingu pod ratuszem, dobiegamy do Gemini, a potem dalej, ulubioną przez biegaczy ulicą Kusia. Mijamy cmentarz, starą już Starą Szmergielnię i lądujemy w Wilkowicach przy wjeździe do stalownika. Widok jest smutny, więc zawracamy, zostawiając go za sobą. W drodze powrotnej dokładamy 2 km w kierunku Szyndzielni, żeby razem było 16 km. Potem uważamy, by na koniec biegu PKP nie zamknęło przejazdu kolejowego na Sempołowskiej i na parkingu wyłączamy stoper.

Sprawdzamy czas i dystans konstatując, że półmaraton będzie jednak możliwy... ale za rok.

