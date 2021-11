Trasy rowerowe w woj. śląskim. Gdzie na weekend 04 - 05 grudnia? Pomysły na jednodniową wyprawę

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 04 - 05 grudnia wybraliśmy 10 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim warto wybrać w weekend 04 - 05 grudnia.

Trasy rowerowe po woj. śląskim

Stopień trudności: 2

Dystans: 87,3 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 229 m

Suma podjazdów: 1 437 m

Suma zjazdów: 1 439 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Mieliśmy już zimę tej jesieni, teraz zawitało lato :) Nie sposób nie wykorzystać takiej pogody, ruszyłem więc w podróż do Żywca. Trasa prowadzi przez Komorowice, Bielsko-B., Mikuszowice, Wilkowice, Meszną, Buczkowice, Godziszkę, Kalną, Łodygowice i Pietrzykowice. W Żywcu pokręciłem trochę po Śródmieściu i Parku Zamkowym. Pojechałem też kawałek wzdłuż brzegu Koszarawy, gdzie natknąłem się na cyklistę zażywającego kąpieli słonecznych :) Fajna, malownicza trasa w sam raz na ciepłe i słoneczne, jesienne dni.

🚲 Trasa rowerowa: Przez trzy zalewy Śląska 2015/6/24 Początek trasy: Siewierz

Stopień trudności: 3

Dystans: 102,07 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 96 m

Suma podjazdów: 1 256 m

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Pszczyna Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2

Dystans: 65,04 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 599 m

Suma zjazdów: 1 571 m Marek79 poleca tę trasę xxxxx

🚲 Trasa rowerowa: Trzy zabory i huta Uthemann Początek trasy: Mysłowice

Stopień trudności: 2

Dystans: 32,48 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 330 m

Suma zjazdów: 333 m Shadow125 poleca tę trasę rowerzystom Właściwie wyszedłem bez konkretnego planu ale jak już wsiadłem na rower zrobiła się z tego wycieczka po "trzech zaborach" szlaku dawnego pogranicza i przy okazji huta Utherman a właściwie to co z niej zostało. Początek to właściwie miejsce wieży Bismarcka potem skierowałem się w stronę Jaworzna i skręciłem w żółty szlak rowerowy który prowadzi do Trójkąta Trzech Cesarzy. Po drodze trafiłem na kamień graniczny z symbolem górniczym a także powalone przez zwierzaki drzewa. Obok czynnego mostu kolejowego były resztki konstrukcji z kamienia, przypuszczalnie most z tamtych czasów. Trójkąt widziałem z wszystkich stron. W okolicach obelisku zaczyna się szlak dawnego pogranicza który prowadzi do Parku Tysiąclecia w sosnowcu. Postanowiłem nim pojechać. Przy okazji watro zatrzymać się przy starym cmentarzy żydowskim. Dale w drogę, nie wiedziałem, że tam jest zapora na pszemszy. Dojechałem do "Stawików" w Sosnowcu i jako, że "Park Tysiąclecia" to kolejna wyprawa postanowiłem wracać, ale to nie koniec. Z daleka zobaczyłem wieżę ciśnień nieistniejącej już Huty Szopienice i postanowiłem nam podjechać, niewiele z niej zostało ale szacun dla projektu ratowania cechowni (to ten budynek z zegarem na wieży. Jeszcze tylko uzupełnienie napojów i w domku :). Spacerowa trasa jak dlA mnie "jedź i oglądaj" - POLECAM :)

🚲 Trasa rowerowa: Zapora Goczałkowicka i dalej w koło jazda. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1

Dystans: 55,97 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 322 m

Suma zjazdów: 339 m Lemur36 poleca tę trasę Wokół jeziora Goczałkowickiego, to chyba najpopularniejsza trasa w moim regionie. Nadaje się zarówno dla amatorów dwóch kółek jak i bardziej zaawansowanych cyklistów jeżdżących bardziej wyczynowo.

Ja dzisiaj potraktowałem ją trochę turystycznie, a trochę treningowo :)

🚲 Trasa rowerowa: Do Średniowiecznego Gródka w Kochłowicach Początek trasy: Siemianowice Śląskie

Stopień trudności: 2

Dystans: 41,21 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 1 141 m

🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż Warty aż do jej źródeł... Początek trasy: Myszków

Stopień trudności: 1

Dystans: 140,77 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 194 m

Suma podjazdów: 1 766 m

Suma zjazdów: 1 795 m Trasę dla rowerzystów poleca Aza Wycieczka powstała dzięki zamieszczonej trasce przez użytkownika Traseo. Super traska wzdłuż Warty aż do źródeł w Kromołowie. Do Poraju przyjechałem pociągiem i po zatoczeniu pętli wróciłem do domu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jest asfalt, leśne dukty, piach jak nad morzem :-) , brukowane ścieżki rowerowe, szuterek... Dla każdego coś innego :-) . Do obejrzenia parę zamków, piękne widoki naszej Jury i oczywiście naszą Wartę ! Łączna wysokość podjazdów 819.7 m. 54% traski to bezdroża.

🚲 Trasa rowerowa: BABICZOK Początek trasy: Kuźnia Raciborska

Stopień trudności: 1

Dystans: 21,19 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 133 m

Suma zjazdów: 132 m Mazi88 poleca tę trasę