Trasy rowerowe w woj. śląskim. Gdzie na weekend 05 - 06 lutego? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Rozważasz trasę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 05 - 06 lutego przygotowaliśmy 10 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim warto wybrać w weekend 05 - 06 lutego.

Wycieczki rowerowe po woj. śląskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 05 lutego w woj. śląskim ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 06 lutego w woj. śląskim ma być od 3°C do 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. 🚲 Trasa rowerowa: Geo - Dino - Sfera Początek trasy: Mysłowice

Stopień trudności: 1

Dystans: 28,21 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 230 m

Suma zjazdów: 226 m Rowerzystom trasę poleca Shadow125 Pogoda średnia ale w domu nie ma co siedzieć. Wybór padł na Sodową (Sadową) Górę w Jaworznie. Mniejsza o nazwę ważne jest, że na terenie nieczynnego kamieniołomu powstał Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera. Trasa prowadzi bocznymi drogami a na terenie Jaworzna ścieżkami rowerowymi dobrze oznaczonymi, no może z małymi wyjątkami. Na trasie spotykałem sympatycznych rowerzystów (jednego nawet uchwyciła kamera - pozdrawiam) nie obeszło się oczywiście bez pozdrowień. W pewnym momencie szlak skręca w prawo i wjeżdżamy w "inny świat" można nawet odpocząć na belce. Po drodze zauważyłem tablicę pamiątkową "Progresywne Więzienie dla Młodocianych Przestępców – istniejące w latach 1951–1956 w Jaworznie więzienie dla młodocianych więźniów politycznych. cyt. Wikipedia". Po przebiciu się przez pola dotarłem do GEOsfery. Tam już tylko atrakcje, w praktyce można spędzić cały dzień. Polecam trasę wszystkim.

🚲 Trasa rowerowa: Na Chechło Początek trasy: Siemianowice Śląskie

Stopień trudności: 1

Dystans: 54,7 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 1 299 m

Suma zjazdów: 1 274 m Trasę dla rowerzystów poleca Marek79 Wspólna przejażdżka z kumplem Arturem nad zbiornik wodny Chechło. Przejażdżka przejechana po południu po pracy. Trasa biegła z Siemianowic, przez Żychcice, Rogoźnik, dalej kierowaliśmy się już w las i leśnymi ścieżkami dojechaliśmy do zbiornika wodnego Kozłowa Góra, który objechaliśmy starym wałem kolejowym. Pojechaliśmy dalej w stronę Chechła Leśną Rajzą.Tam zrobiliśmy mały odpoczynek, parę fotek i szykowaliśmy się do drogi powrotnej. Droga powrotna prowadziła przez miasteczka Nakło, Chechło, dalej przez park w Świerklańcu i wyjechaliśmy znów obok zbiornika Kozłowa Góra. Dalej wałem i wjechaliśmy na szlak, który prowadzi przez las Dioblina w kierunku Piekar Śl. Dojeżdżając do głównej drogi, skierowaliśmy się w stronę Dobieszowic, ale przy bunkrze zjechaliśmy w prawo i pojechaliśmy szlakiem przez pole wzdłuż trasy A1. Tam spotkaliśmy niezły podjazd, chyba miał z 15% nachylenia albo i więcej, ale daliśmy radę. Stamtąd już z górki w stronę Żychcic wałem wzdłuż rzeki Brynicy. Dalsza droga była już ta sama, co w tamtą stronę, czyli asfaltem do Siemianowic.Trasa łatwa i przyjemna, i pogoda dopisała.

🚲 Trasa rowerowa: Coś dla duszy i dla ciała. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3

Dystans: 88,18 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 368 m

Suma podjazdów: 1 662 m

Suma zjazdów: 1 642 m Lemur36 poleca tę trasę Celem dzisiejszej wyprawy było wzgórze Matyska, zaś w drodze powrotnej restauracja "Twoja Kolejka" w Łodygowicach, która przeszła kuchenne rewolucje. Z Czechowic-Dz. jedziemy przez Bielsko-B., Bystrą, Buczkowice, Godziszkę, Lipową do Radziechowa. Cały czas nabieramy wysokości ,a ostatni kilometr jest bardzo stromy i wyczerpujący. Ze wsi Radziechowy na szczyt wzgórza Matyska wiedzie oryginalna i kontrowersyjna droga krzyżowa, niektórzy zarzucają jej, że zawiera symbolikę masońską i satanistyczną. Światowe media bardzo dużo miejsca poświęcają fotografii, jaką wykonał 2 kwietnia 2006 r. na górze Matyska Grzegorz Łukasik. Ognisko zapłonęło w 2 rocznicę śmierci polskiego papieża. Słup ognia przypomina sylwetkę Jana Pawła II w charakterystycznym geście błogosławieństwa.

Przy dobrej widoczności ze szczytu możemy podziwiać przepiękne widoki na Bielsko-Białą, Beskid Mały, Żywiec, Jezioro Żywieckie, wiele szczytów Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, w tym m.in. Skrzyczne, Babią Górę. W drodze powrotnej pojechaliśmy przez Przybędzę, Żywiec, Łodygowice, Wilkowice i Bielsko-Białą. W Łodygowicach, w lokalu "Twoja Kolejka" zjedliśmy obiad. Wystrój lokalu bardzo ładny, obsługa miła i sympatyczna, jedzenie poprawne, ale "łał" nie było... i mogłoby być trochę taniej.

🚲 Trasa rowerowa: Trasa między deszczami Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2

Dystans: 39,98 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 1 129 m

Suma zjazdów: 1 126 m Rowerzystom trasę poleca Pana79 Pogoda w kratkę ,ale i tak postanowiłem wybrać się w małą traskę po okolicy i nie żałuje.Spotkałem dwie ciekawe rodzinki jedną kaczą na mojej dzielnicy Gniotek, drugą łabędzią nad jeziorem Wicie w Wyrach.Odnalazłem bunkier w Mokrych robiący spore wrażenie,była jeszcze krowia farma i ogólnie ciekawe widoki.Można powiedzieć że jechałem między jednym a drugim deszczykiem, ale i tak było super i las i błotko troszkę asfaltu, polecam na lajcikową traskę ;-)

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Kopalnia Guido-Muzeum PRL-Mikołów Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2

Dystans: 50,35 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 2 251 m

Suma zjazdów: 2 234 m Pana79 poleca tę trasę Trasa już dawno chodziła mi po głowie, chociaż ciężko miałem się tam wybrać. Dziś postanowiłem w końcu odwiedzić te miejsce na początku miało to być tylko Muzeum PRL, a że było blisko to najpierw zahaczyłem o zabytkową Kopalnię Guido w Zabrzu. Początek to tradycyjnie mój Gniotek z którego udaje się w kierunku Wzgórza Kamionka, gdzie rozciąga się piękny widok na panoramę Katowic, później przez Rudzkie lasy w stronę Halemby-Kończyc no i Guido. Cofam się kawałek w stronę Pawłowa, po chwili docieram do celu mojej podróży - Muzeum PRL-u w Nowej Rudzie, wracam przez Bielszowice-Lasy Panewnickie docieram do Mikołowa. Trasa bardzo malownicza, szczególnie w lesie, z wyjątkiem małej części miast, przez które musiałem przejechać. Polecam każdemu amatorowi dwóch kółek :)

🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż rzeki Soły i Jeziora Żywieckiego Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2

Dystans: 86,99 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 177 m

Suma podjazdów: 874 m

Suma zjazdów: 872 m Lemur36 poleca tę trasę Ze względu na wyjątkowo gorące i suche lato tegoż roku, postanowiliśmy naocznie sprawdzić jak wyglądają zasoby wodne w naszych okolicach. Na celownik obraliśmy rzekę Sołę oraz jeziora Międzybrodzkie i Żywieckie. Stan wód jest bardzo niski, miejscami środkiem jeziora można spacerować, a woda sięga po kostki w nogach. Trasa przebiegała przez Dankowice, Hecznarowice, Kobiernice, Międzybrodzie Bialskie i Żywieckie, Żywiec, Łodygowice, Wilkowice i Bielsko.

🚲 Trasa rowerowa: Żywiec - Łysina - Łamana Skała - Potrójna - Kocierz - Żywiec Początek trasy: Żywiec

Stopień trudności: 2

Dystans: 52,24 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 576 m

Suma podjazdów: 2 287 m

Suma zjazdów: 2 318 m Rowerzystom trasę poleca Diabelek275 Start z Żywca w kierunku Łysiny (779 m n.p.m.) Od tego momentu zaczynamy przyjemną wspinaczkę jeszcze drogą asfaltową. Momentami nachylenie przekracza 20% :) Docierając na szczyt Łysiny udajemy się zielonym szlakiem w kierunku Łamanej Skały (929 m n.p.m.) Po drodze oprócz pięknych widoków w kierunku Babiej Góry i Pilska mijamy Jaskinię Lodową oraz Jaskinię Czarne Działy. Niestety w czasie jazdy przekonaliśmy się, że zima w górach jeszcze się nie skończyła:) Przez szczyt Mlada Hora docieramy do do Łamanej. Stąd czerwonym szlakiem w większej części trasy pchamy rowery, co jakiś czas wpadając w zaspy ok. metrowej głębokości, zmierzamy do Potrójnej (883 m n.p.m.). Kilka fotek Babiej Góry i dalej czerwonym na Przełęcz Kocierską (718 m n.p.m.) To był najprzyjemniejszy odcinek dzisiejszego dnia. Fajne techniczne zjazdy + kilka podjazdów i to wszystko bez towarzystwa śniegu, ufff. W zajeździe górskim na przełęczy uzupełniamy płyny:) (oczywiście bezalkoholowe). Szybki zjazd (nawet 67 km/h) do Kocierza i powrót w kierunku Żywca. Ogólnie wyjazd uznajemy za udany choć dawno tak nie dostaliśmy w ... nogi:)

🚲 Trasa rowerowa: Szyb Maciej Początek trasy: Zabrze

Stopień trudności: 2

Dystans: 39,13 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 2 543 m

Suma zjazdów: 2 568 m Jaskulaa.d poleca tę trasę rowerzystom Dzisiaj w planie było wydarzenie "Pyrlik i Młotek" niestety złapany po drodze "flak" w tylnym kole opóźnił mnie na tyle skutecznie, że nie udało mi się dotrzeć ma Plac Wolności na czas (wydarzenie rozpoczęło się o 11, a na Placu Wolności byłem ok. 11:10). Aby moja wyprawa miała w sobie przynajmniej odrobinę z dziedzictwa górniczego Zabrza postanowiłem udać się do Szybu Maciej na Maciejowie. Jest to bardzo ciekawe miejsce, znajduje się tu Restauracja, Escape Room "Szola", wieża wyciągowa z której można popodziwiać widoki. Istnieje oczywiście możliwość zwiedzania kompleksu z przewodnikiem. W drogę powrotną udałem się Zabrzańskim Szlakiem rowerowym (niebieskim). Przed Świętoszowicami zboczyłem na Czekanów aby pokręcić się trochę po okolicy, następnie wróciłem z powrotem na szlak niebieski i do domu.

🚲 Trasa rowerowa: Plessowką do Kobióra i powrót Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2

Dystans: 44,83 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 1 347 m

Suma zjazdów: 1 362 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Ireneusz Kobiór i Pszczyna

Miejsce, w którym stoi krzyż (zwany również Bożą Męką) było niegdyś centrum gminy, a w latach 1842-1985 - w odległości ok. 150 m od niego - istniał tu drewniany budynek szkoły powszechnej. Krzyż pochodzi z 1890 roku, a jego fundatorami byli Zofia i Grzegorz Rygułowie. Prawdopodobnie jest to jeden z największych tego typu obiektów sakralnych na Górnym Śląsku. W styczniu 1945 roku lewe ramię ukrzyżowanego Chrystusa zostało przestrzelone przez żołnierza Armii Czerwonej, a otwór po kuli zachował się do dnia dzisiejszego. Krzyż przydrożny znajduje się przy ul. Rodzinnej 97.

🚲 Trasa rowerowa: Do Woli i z powrotem. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1

Dystans: 51,3 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 1 022 m

Suma zjazdów: 985 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Łatwa trasa biegnąca pomiędzy stawami i wzdłuż rzeki Wisły. Jedziemy przez Kaniów, Jawiszowice i Brzeszcze. Tu na terenie byłego podobozu Jawischowiz, czas na krótką chwilę zadumy i refleksji. Półmetek osiągamy w miejscowości Wola. W drodze powrotnej jedziemy przez Frydek, Miedźną, Rudołtowice i Goczałkowice-Zdrój.

