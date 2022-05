Trasy rowerowe w woj. śląskim. Gdzie na weekend 14 - 15 maja? Pomysły na jednodniową wyprawę

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

To już powiat cieszyński. Przypuszcza się, że probostwo i drewniany kościół katolicki w Pruchnej powstały w XV wieku. W okresie reformacji Czelowie (właściciele Pruchnej) jak i miejscowi mieszkańcy przeszli na nowe wyznanie i przejęli kościół, który został im odebrany przez specjalną komisję 15 kwietnia 1654, po czym reaktywowana parafia katolicka została podporządkowana nowo utworzonemu dekanatowi frysztackiemu. W 1679 wizytator biskupi i dziekan frysztacki odnotował, że do parafii należy oprócz Pruchnej (61 domów, 58 katolików) także Rychułd (10 domów, 10 katolików), Bąków (9 domów, 3 katolików) i Kończyce Małe (47 domów, 108 katolików), a ponadto że przy kościele (będącym w bardzo złym stanie) znajdowały się też: cmentarz, kostnica, stodoła, stajnia, budynek z dwoma pokojami, w kościele dwa ołtarze, chrzcielnica kamienna, ambona, drewniana zakrystia, trzy dzwony, brak było konfesjonału. Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Sylwestrowo po okolicy

Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,89 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 200 m

Suma podjazdów: 1 854 m

Suma zjazdów: 1 858 m

Trasę dla rowerzystów poleca Pana79

Sobotni sylwestrowy poranek obudził mnie pięknym słoneczkiem, a że był także mały minus na termometrze, nie miałem się co bać o pluchę, postanowiłem wskoczyć na mojego rumaka i sprawdzić co w przyrodzie słychać w ostatnim dniu 2016 roku. Początek trasy to Gniotek (dzielnica Mikołowa), z którego udaję się przez las Gniotkowski w kierunku dzielnicy Tychów Wilkowyje, następnie skręcam w piękne Lasy Kobiórskie, kieruję się w stronę miejscowości Kobiór, przekraczając przez uroczy mostek rzeczkę Gostynkę. W Kobiórze skręcam w kierunku Rezerwatu Babczyna Dolina, oczywiście po drodze robiąc kilka fotek otaczającej przyrody. Następnie improwizuję, udając się na wyczucie w kierunku miejscowości Zgoń, odbijam w kierunku Łazisk Górnych, zaliczając niezły podjazd pod Górę św. Jana, gdzie rozpościera się super widok na panoramę Mikołowa, zjeżdżam - można powiedzieć - z górki na pazurki w kierunku Wyr, zaliczając po drodze jeszcze jedno okoliczne wzniesienie Skały, wracam, zataczając fajną pętelkę do domku.Trasę zaliczam do udanych. Polecam każdemu nawet w o tej porze roku -mrozik ułatwiał przejazd przez niektóre miejsca ;)

