Trasy rowerowe w woj. śląskim. Gdzie na weekend 15 - 16 stycznia? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 15 - 16 stycznia wybraliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim proponujemy na weekend 15 - 16 stycznia.

Wycieczki rowerowe w woj. śląskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 15 stycznia w woj. śląskim ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 16 stycznia w woj. śląskim ma być od 2°C do 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. 🚲 Trasa rowerowa: Do Jaworzna na rynek 28.05.2016 Początek trasy: Siemianowice Śląskie

Stopień trudności: 2

Dystans: 71,43 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 917 m

Suma zjazdów: 1 922 m Trasę dla rowerzystów poleca Arturroo1983 Dystans trasy 72km. Kolejna traska w którą chciałem wybrać się już od dawna.Pogoda może nie była idealna, ciągle wisiały czarne chmury i było duszno, ale nawet kropelka deszczu nie spadła. Z Siemianowic skierowałem się w kierunku Czeladźi dalej podróżował przez Milowice, Park Tysiąclecia, Staw Borki, Sosnowiec, bezdrożami przez Jezor, Niedzieliska i tak dotarłem do rynku w Jaworznie. Po małym postoju ruszyłem dalej w trase, która przebiegała w większości drogami asfaldowymi, chociaż pare razy zjechałem w bezdroża. Skierowałem się w kierunku Elektrowni Jaworzno dalej jechałem przez Brzeźinke, Giszowiec, Doline Trzech Stawów, Zawodzie, Sadzawki i tak wróciłem do Siemianowic.

🚲 Trasa rowerowa: Przez Landek, Mnich do Chybia i powrót Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2

Dystans: 48,9 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 37 m

Suma podjazdów: 692 m

Suma zjazdów: 691 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Ireneusz Do sanktuarium pielgrzymkowego.

Na skraju Pogórza Cieszyńskiego leży niepozorna miejscowość Chybie, która wg legendy powstała z kłótni dwóch myśliwych polujących na dziki niedaleko rzeki Wisły, w okolicy zwanej „Żabim Krajem”. Myśliwi, widząc olbrzymiego odyńca, równocześnie wypalili z broni myśliwskiej, co spłoszyło zwierzynę. Zdenerwowani tym rywale zaczęli się kłócić, obrzucając wzajemnie wyzwiskami i przekleństwami. Po uspokojeniu emocji i pogodzeniu się polanę, na której stali, postanowili nazwać od słowa „chybił” Chybiem.

W 1999 r. funkcjonujący tutaj od 1930 r. kościół Chrystusa Króla podniesiony został do rangi Maryjnego Sanktuarium Lokalnego Matki Boskiej Gołyskiej. Historia sanktuarium sięga lat 50., czasów budowy zbiornika zaporowego na rzece Wiśle, obecnie znanego jako Jezioro Goczałkowickie. Dlaczego? W miejscu powstania zbiornika została zalana wodą wieś Zarzecze, a właściwie jej część centralna zwana Gołyszem, gdzie znajdowały się perełki zabytków sakralnych. Woda pochłonęła bezpowrotnie uznany w 1933 r. za zabytek kościół Matki Boskiej Śnieżnej z powstałą w 1768 r. kaplicą NMP Gołyskiej, w której znajdował się cudami słynący obraz owiany legendami przekazywanymi przez pokolenia. Jedna z nich mówi, że w 1764 r. pracujący u słynnego w Zarzeczu gospodarza Gzela pachołek o imieniu Jędrek wybrał się z pielgrzymką na Jasną Górę. W czasie wędrówki napotkał przydrożny stragan z dewocjonaliami i postanowił kupić wystawiony obraz Maryi, na który nie wystarczyło mu pieniędzy. Z żalem odchodził od straganu, gdy wtem zerwał się silny wiatr, który uniósł obraz w powietrze i włożył go w jego ręce. Kramarz, widząc, co się stało, a w tym udział sił nadprzyrodzonych, postanowił podarować go Jędrkowi, sprawiając mu niezmierną radość. Po powrocie do wsi pachołek pochwalił się zdarzeniem przed sąsiadami i wspólnie postanowili powiesić obraz Matki Boskiej w centralnym punkcie na lipie.

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Tysiąclecia - zielony szlak turystyczny w województwie śląskim Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1

Dystans: 132,8 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 218 m

Suma podjazdów: 1 756 m

Suma zjazdów: 1 702 m Aza poleca tę trasę Szlak Tysiąclecia - zielony znakowany szlak turystyczny w województwie śląskim. Szwędając się na rowerze tu i tam zawsze napotykałem zielony szlak turystyczny. Od dwóch lat miałem przygotowaną trasę i przyszedł czas :-) aby szlak przejechać od początku aż do jego końca. Początek szlaku to Bytom a koniec to miejscowość Skarżyce - około 101 km. Ze Skarżyc udałem się na dworzec do Zawiercia i do domciu. Co do oznakowania to jest na poziomie średnim. Gdyby nie wcześniejsza przygotowana trasa na 100% bym go zgubił. Brakowało oznaczeń w newralgicznych miejscach. Właściwie to w lesie jest lepiej oznakowany szlak niż poza nim :-) . Szlak w 98% przejezdny za wyjątkiem dwóch miejsc, gdzie szlak przestał istnieć - natura wygrała :-) . Do zobaczenia wiele interesujących miejsc oraz krajobrazów napotkanych po drodze. Szlak niejednokrotnie przeplata się ze szlakami rowerowymi co gwarantuje jego przejezdność. Polecam wszystkim chętnym :-) . Łączna wysokość podjazdów 1102.8 m. 69% to bezdroża.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na Babią Górę Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3

Dystans: 48,98 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 144 m

Suma podjazdów: 941 m

Suma zjazdów: 938 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Ciekawe czy ktoś z Was był na Babiej Górze rowerem? Mi to się właśnie dzisiaj udało! Małe sprostowanie, taki drobny szczegół... nie chodzi tu o Diablaka (królową Beskidu Żywieckiego), a dzielnicę Łazów - Babią Górę :) Prawie to samo a jaka różnica... ale też jest pięknie. Choć dystans do przejechania nie jest długi, to ze względu na kilka męczących podjazdów zaliczyłem trasę do trudnych.

🚲 Trasa rowerowa: Objazdówka: Łabędy-Przezchlebie-Karchowice-Boniowice-Szałsza-Żerniki-Łabędy Początek trasy: Pyskowice

Stopień trudności: 1

Dystans: 33,25 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 56 m

Suma podjazdów: 731 m

Suma zjazdów: 755 m Antares poleca tę trasę Majowa objazdówka bocznymi drogami. Pięknie kwitły kasztanowce.

🚲 Trasa rowerowa: Czarny szlak rowerowy - Chrzanów Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1

Dystans: 118,31 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 155 m

Suma podjazdów: 1 670 m

Suma zjazdów: 1 659 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Aza Traska jak zwykle prowadzi bezdrożami około 54%. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, iż szlak rowerowy czarny w Chrzanowie to już historia. Szlak przestał istnieć, chociaż można jeszcze spotkać w niektórych miejscach oznaczenia szlaku. Generalnie nadaje się wyłącznie do odnowienia. Szlak malowniczy z wieloma przewyższeniami. W słoneczny dzień można podziwiać nasze góry :-). Łączna wysokość podjazdów 974.00 m.

🚲 Trasa rowerowa: Twaróg Mały Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 2

Dystans: 71,83 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 131 m

Suma podjazdów: 2 980 m

🚲 Trasa rowerowa: Żywiec - Łysina - Łamana Skała - Potrójna - Kocierz - Żywiec Początek trasy: Żywiec

Stopień trudności: 2

Dystans: 52,24 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 576 m

Suma podjazdów: 2 287 m

Suma zjazdów: 2 318 m Rowerzystom trasę poleca Diabelek275 Start z Żywca w kierunku Łysiny (779 m n.p.m.) Od tego momentu zaczynamy przyjemną wspinaczkę jeszcze drogą asfaltową. Momentami nachylenie przekracza 20% :) Docierając na szczyt Łysiny udajemy się zielonym szlakiem w kierunku Łamanej Skały (929 m n.p.m.) Po drodze oprócz pięknych widoków w kierunku Babiej Góry i Pilska mijamy Jaskinię Lodową oraz Jaskinię Czarne Działy. Niestety w czasie jazdy przekonaliśmy się, że zima w górach jeszcze się nie skończyła:) Przez szczyt Mlada Hora docieramy do do Łamanej. Stąd czerwonym szlakiem w większej części trasy pchamy rowery, co jakiś czas wpadając w zaspy ok. metrowej głębokości, zmierzamy do Potrójnej (883 m n.p.m.). Kilka fotek Babiej Góry i dalej czerwonym na Przełęcz Kocierską (718 m n.p.m.) To był najprzyjemniejszy odcinek dzisiejszego dnia. Fajne techniczne zjazdy + kilka podjazdów i to wszystko bez towarzystwa śniegu, ufff. W zajeździe górskim na przełęczy uzupełniamy płyny:) (oczywiście bezalkoholowe). Szybki zjazd (nawet 67 km/h) do Kocierza i powrót w kierunku Żywca. Ogólnie wyjazd uznajemy za udany choć dawno tak nie dostaliśmy w ... nogi:)

🚲 Trasa rowerowa: Pławniowice. Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 3

Dystans: 114,84 km

Czas trwania wyprawy: 15 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 92 m

Suma podjazdów: 1 421 m

🚲 Trasa rowerowa: Wielkanoc szlakiem Kościołów,Kapliczek i Krzyży Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 3

Dystans: 53,67 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 1 358 m

