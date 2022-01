Trasy rowerowe w woj. śląskim. Gdzie na weekend 22 - 23 stycznia? Pomysły na jednodniowy wypad

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2

Dystans: 42,93 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 1 027 m

Suma zjazdów: 1 061 m

Rowerzystom trasę poleca Lemur36

Trasa atrakcyjna widokowo, obfitująca w krótkie podjazdy i zjazdy, a i dla miłośników szybkiej jazdy też znajdą się proste płaskie odcinki, na których możemy poczuć wiatr we włosach ;) Startujemy w Czechowicach-Dz. i kierujemy się na Kaniów, dalej przez Bestwinę dojeżdżamy do Komorowic. Tutaj robimy "nawrotkę" i czerwoną trasą rowerową pomykamy w kierunku Czechowic. Ulicą Ligocką przejeżdżamy przez krajową 1 i ponownie obieramy kierunek południowy. W Ligocie znów "nawrotka" i pędzimy do Zabrzega. Stąd już tylko kawałek do końca wycieczki.

Nawiguj