Trasy rowerowe w woj. śląskim. Gdzie na weekend 26 - 27 lutego? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 26 - 27 lutego wybraliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Wycieczki rowerowe po woj. śląskim

🚲 Trasa rowerowa: Na zieloną łączkę... Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1

Dystans: 42,16 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 143 m

Suma podjazdów: 807 m

Suma zjazdów: 800 m Rowerzystom trasę poleca Lemur36 Dzisiejsza trasa to wypad do Jasienicy na łono natury. Celem wycieczki była polana na Łukoszowej Kępie. Położona jest na wzniesieniu, na wysokości 380m, dlatego jest doskonałym punktem widokowym skąd przy pięknej pogodzie możemy podziwiać wspaniałe panoramy.

🚲 Trasa rowerowa: Boguchwałowice-Mirów-Bobolice-Boguchwałowice Początek trasy: Siewierz

Stopień trudności: 3

Dystans: 85,1 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 1 535 m

Suma zjazdów: 1 529 m Trasę dla rowerzystów poleca Pana79 Od kumpla z działki nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim wypad z dwoma kumplami na Jurę,super trasa ,klimat i towarzystwo przebieg to Boguchwałowice-Przeczyce-Kuźnica Świętojańska-Sulików-Kuźnica Sulikowska-Poręba-Zawiercie-Parkoszowice-Włodowice-Góra Włodowicka-Kotowice-Mirów-Bobolice-Jaworznik-Myszków-Smudzówka-Leśniaki-Czekanka-Siewierz-Boguchwałowice.Trasa w większości asfaltowa ,poziom trudny,licznik wybił90km,super widoki polecam dla zapaleńców ;-)

🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Rybnickiej 1 Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 2

Dystans: 63,62 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 2 329 m

🚲 Trasa rowerowa: Częstochowa - na hałdę w Dźbowie Początek trasy: Częstochowa

Stopień trudności: 1

Dystans: 21,29 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podjazdów: 217 m

Suma zjazdów: 211 m Trasę dla rowerzystów poleca Erytryn Listopadowy wypad do polskiego schronu bojowego z 1939 r oraz na hałdę po dawnej kopalni rud żelaza "Barbara"

🚲 Trasa rowerowa: Do Orzesza na urodziny Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 1

Dystans: 74,01 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 189 m

Suma podjazdów: 1 404 m

Suma zjazdów: 1 409 m JIMMYtm poleca tę trasę Wycieczka do Orzesza miała charakter czysto rodzinny, ale każdy może ją zmodyfikować i pojechać dla własnych celów :)

Wycieczka w dużej mierze po lasach lub lokalnych osiedlach, kilka razy pod górę, ale bez specjalnych problemów.

Jedyna przeszkoda na dzisiejszej trasie, to ogrodzone elektrycznym pastuchem pastwisko z krowami. Wszystko zaznaczone w waypointach.

W tamtym rejonie radzę zmodyfikować trasę, my przeskakiwaliśmy przez rzekę, ale nie każdy będzie się chciał w to bawić :))

Cała reszta do przejechania, chociaż dzisiejszy "w mordę wind" dokuczał :))

🚲 Trasa rowerowa: Sobotnia trasa do Paprocan Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2

Dystans: 60 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 54 m

Suma podjazdów: 1 229 m

Suma zjazdów: 1 232 m Trasę dla rowerzystów poleca Ireneusz Lasami nad jezioro.

Jezioro Paprocańskie jest niezwykle malowniczo usytuowanym akwenem. Jego położenie, w otoczeniu bujnego lasu wraz ze znajdującymi się tu licznymi ścieżkami gruntowymi, sprzyja organizacji wycieczek pieszych i rowerowych.

Od strony miasta ulokowany został atrakcyjny ośrodek wypoczynkowy. Na jego terenie znajduje się piaszczysta plaża ze strzeżonym w sezonie kąpieliskiem. Przy samej plaży można wypożyczyć sprzęt pływający (kajaki, rowerki wodne). Rodziców ze swoimi pociechami zapraszamy na kolorowy plac zabaw dla dzieci. Starszą młodzież zapewne zainteresują boiska do siatkówki oraz koszykówki. Na miejscu rozlokowane są obiekty gastronomiczne, w których można kupić napoje, jak również zjeść smaczne posiłki. Dużą popularnością cieszą się sportowo-rekreacyjne imprezy plenerowe, festyny oraz koncerty.

Nad południowym brzegiem możemy dostrzec zabytkowy XIX-wieczny książęcy zameczek myśliwski Promnice o ciekawej architekturze.

🚲 Trasa rowerowa: Sopotnia Rysianka Lipowska Boracza Początek trasy: Żywiec

Stopień trudności: 2

Dystans: 43,19 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 801 m

Suma podjazdów: 1 328 m

Suma zjazdów: 1 325 m Rowerzystom trasę poleca Bodzio__pl Najpierw podjazd asfaltem, dosyć łatwo nabieramy wysokości, potem szutrówka nie jest już tak łatwo, następnie przełaj po lesie i to jest esencja wyjazdu - ale za to dookoła pola jagód, na końcu błotnistym szlakiem aby rower nabrał dobrego wyglądu - bo wrócić z czystym rowerem to tak jakby wcale nie wyjechać....

🚲 Trasa rowerowa: Tour z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja oraz III powstania śląskiego Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 1

Dystans: 43,68 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 821 m

Suma zjazdów: 837 m Oberfeldkurat poleca tę trasę rowerzystom 3 maja świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji oraz wybuchu III powstania śląskiego - myślę, że zbieżność dat nie jest przypadkowa.

Proponowana trasa przebiega m. in. przez Katowice-Ligotę, obok domu, gdzie mieszkał ś.p. Augustyn Keller - powstaniec śląski, później sekretarz Korfantego, a prywatnie mój Pradziadek (celowo nie precyzuję adresu, bo teraz mieszkają tam zupełnie inni ludzie, po co im zakłócać prywatność).

Podobno, jak opowiadała mi moja ś.p. Babcia, pradziadek zupełnie skapcaniał po tym, jak czerwona, sowiecka zaraza opanowała Polskę. Chodził podobno po domu i mamrotał pod nosem "pierońskie gorole, Polska sprzedoły". Historia lubi się powtarzać (i to jako farsa - to chyba Marks).

Następnie kilka pomników osób, pomordowanych przez (jak sami się określają) naród poetów i filozofów. Wiemy kto, ale poli tyczna poprawność każe nazywać ich "nazistami".

Chyba Jaquilne Kennedy powiedziała kiedyś: "zawsze wybaczaj swoim wrogom, ale nigdy nie zapominaj ich nazwisk"

Myślę, że nie tylko hanysy powinny czasem zatrzymać się przy takich pomnikach, gorole, a zwłaszcza oni, również (podobnie, jak powstanie warszawskie jest nie tylko "warszawskie", a wielkopolskie nie dotyczy tylko "pyr" poznańskich).

Jak widać na załączonych obrazkach (tylko kilku z wielu) nie wszyscy "witali radośnie" (copywright niejaki Gorzelik).

🚲 Trasa rowerowa: Sylwestrowo po okolicy Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2

Dystans: 38,89 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 200 m

Suma podjazdów: 1 854 m

Suma zjazdów: 1 858 m Pana79 poleca tę trasę Sobotni sylwestrowy poranek obudził mnie pięknym słoneczkiem, a że był także mały minus na termometrze, nie miałem się co bać o pluchę, postanowiłem wskoczyć na mojego rumaka i sprawdzić co w przyrodzie słychać w ostatnim dniu 2016 roku. Początek trasy to Gniotek (dzielnica Mikołowa), z którego udaję się przez las Gniotkowski w kierunku dzielnicy Tychów Wilkowyje, następnie skręcam w piękne Lasy Kobiórskie, kieruję się w stronę miejscowości Kobiór, przekraczając przez uroczy mostek rzeczkę Gostynkę. W Kobiórze skręcam w kierunku Rezerwatu Babczyna Dolina, oczywiście po drodze robiąc kilka fotek otaczającej przyrody. Następnie improwizuję, udając się na wyczucie w kierunku miejscowości Zgoń, odbijam w kierunku Łazisk Górnych, zaliczając niezły podjazd pod Górę św. Jana, gdzie rozpościera się super widok na panoramę Mikołowa, zjeżdżam - można powiedzieć - z górki na pazurki w kierunku Wyr, zaliczając po drodze jeszcze jedno okoliczne wzniesienie Skały, wracam, zataczając fajną pętelkę do domku.Trasę zaliczam do udanych. Polecam każdemu nawet w o tej porze roku -mrozik ułatwiał przejazd przez niektóre miejsca ;)

