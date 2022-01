Trasy rowerowe w woj. śląskim. Gdzie na weekend 29 - 30 stycznia? Pomysły na jednodniową wyprawę

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 29 - 30 stycznia mamy 10 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim przygotowaliśmy na weekend 29 - 30 stycznia.

Trasy rowerowe po woj. śląskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 29 stycznia w woj. śląskim ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 90%. W niedzielę 30 stycznia w woj. śląskim ma być 2°C.Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. 🚲 Trasa rowerowa: Nad rzeczkę Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1

Dystans: 30,1 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 112 m

Suma podjazdów: 556 m

Suma zjazdów: 560 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Krajobrazy coraz bardziej wiosenne, zaczyna dominować zieleń i jeszcze tylko kilku stopni ciepła, a wypady nad wodę będą czystą przyjemnością. Ja już dzisiaj zrobiłem mały rekonesans i pojechałem wzdłuż rzeki Wapienicy. Trasa jest bardzo łatwa, jedziemy wałami po utwardzonej nawierzchni i nie musimy martwić się, że gdzieś zabłądzimy. Po dojechaniu w Wapienicy do ekspresówki, pożegnałem się z rzeczką i szosami przez Międzyrzecze Górne i Dolne, Ligotę, Zabrzeg wróciłem do Czechowic-Dz.

🚲 Trasa rowerowa: Żółty Szlak Baliński oraz Czarny Szlak "dojściowy" Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1

Dystans: 69,89 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podjazdów: 941 m

Suma zjazdów: 944 m Aza poleca tę trasę rowerzystom Odwiedziłem tereny Jaworzna aby przejechać pieszy żółty szlak baliński oraz pieszy szlak czarny. Długość żółtego to około 13 km a czarnego aż 1 km ( słownie jeden kilometr :) ). Dojazd do Jaworzna postanowiłem przejechać obok dawnych zakładów chemicznych ale odradzam, ścieżki brak i tylko jazda na orientację pozwoliła mi dotrzeć do ścieżki, którą zamierzałem przejechać. Tak to już bywa chcąc jeździć po czymś nowym :-). Żółty szlak ma swój początek w centrum Jaworzna (zaznaczyłem na trasie) ale oznakowania początku szlaku nie znalazłem :-(. Generalnie oznakowanie szlaku jest fatalne! Kilkukrotnie go zgubiłem - brak oznaczeń lub są w tak opłakanym stanie iż nic nie widać. Taka zabawa w chowanego - pojawia się i znika. Jeszcze parę lat i nikt nie zdoła przejść szlaku tak jak go wytyczono. Za to czarny szlak ma się dobrze. Oznaczyłem początek szlaku na mapie. Krótki bo zaledwie - 1 km długości ale oznakowany i poprowadzi nas dokładnie do źródełka wody siarczanej. Charakterystycznego zapachu nie poczułem :-). Podsumowując szlak żółty wymęczył mnie wpatrywaniem się we wszystkie miejsca gdzie można spodziewać się oznakowania szlaku. Dużo czasu zmarnowałem na szukanie i błądzenie wśród drzew.

🚲 Trasa rowerowa: Siewierz - Strąków - Zendek - Stronków - Brudzowice - Siewierz Początek trasy: Siewierz

Stopień trudności: 2

Dystans: 37,06 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 79 m

Suma podjazdów: 2 229 m

Suma zjazdów: 2 256 m Pawinsja poleca tę trasę Trasa o średnim stopniu trudności, raczej płaska o przewyższeniu niespełna 80 m. Prowadzi zarówno drogami asfaltowymi jak i leśnymi.

🚲 Trasa rowerowa: Wokół Jeziora Żywieckiego Początek trasy: Bielsko-Biała

Stopień trudności: 3

Dystans: 69,09 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 608 m

Suma podjazdów: 1 957 m

Suma zjazdów: 1 969 m Trasę dla rowerzystów poleca Aza Tym razem traska z rodzaju trudnych. Górki większe to i wyzwania urosły :-). Plan to okrążenie jeziora Żywieckiego po drodze zaliczając parę górek :-). Początek traski to Lipnik - dzielnica Bielska Białej. Stąd szutrową drogą docieramy do asfaltu i odnajdujemy początek czarnego szlaku turystycznego i z nim dotrzemy na Przełęcz Przegibek. Zmieniamy szlak na kolor niebieski i pniemy się w górę aż dotrzemy do szczytu Magurka. Nadal pilnujemy niebieskiego szlaku turystycznego aż dotrzemy do zapory w Tresnej. Uwaga na zjazd niebieskim szlakiem. Od szczytu Suchy Wierch szlak jest zniszczony przez zrywkę drzewa i wymaga bardzo dużej koncentracji aby nie zaliczyć wywrotki. Od zapory zaczynamy realizację głównego planu czyli okrążanie jeziora. Oczywiście należy zaliczyć miasto Żywiec z jego pięknymi zabytkami a następnie kontynuujemy dalsze okrążanie :-). W pobliżu zapory szukamy zielonego szlaku turystycznego, którym rozpoczniemy wspinaczkę. Niestety zielony szlak również dał mi się we znaki :-) Zaznaczyłem na mapie miejsce od którego są prowadzone prace leśne i teren wygląda jak po cyklonie :-). Wraz ze szlakiem wyjeżdżamy na asfalt ( trochę go będzie ). Dopiero w Wilkowicach mijając szpital kolejowy napotkamy po prawej stronie czarny szlak turystyczny. I tutaj popełniłem mały błąd, zgubiłem szlak i musiałem improwizować ale na szczęście było po czym jechać :-). Teraz już tylko Straconka i kierunek Lipnik do punktu startu. 55% to bezdroża.

🚲 Trasa rowerowa: Świerklaniec, Pyrzowice 16.07.2014 Początek trasy: Mysłowice

Stopień trudności: 2

Dystans: 102,16 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 124 m

Suma zjazdów: 1 136 m Darwa poleca tę trasę Z Jęzora przez centrum Sosnowca na Czeladź, Łęg, Wojkowice do Rogoźnika, krótki postój nad wodą parę fotek i dalej na Dobieszowice, Wymysłów znowu parę fotek bunkrów, zalewu Kozłowa Góra i parku pałacowego w Świerklańcu. Z parku już tylko 12 km ruchliwą drogą na lotnisko w Pyrzowicach i tu dłuższy postój i oczekiwanie na lądujące i startujące samoloty. Z Pyrzowic drogą na Mierzęcice później w prawo na Toporowice i Kuźnice Warężyńską a tu już Pogoria IV i zimny ciemny Litovel. Z Pogorii przez Dąbrowę G i Będzin do domu.

🚲 Trasa rowerowa: Gostyń Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 2

Dystans: 69,9 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 2 767 m

🚲 Trasa rowerowa: W Małopolskie... Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1

Dystans: 123,84 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz.

Przewyższenia: 198 m

Suma podjazdów: 1 517 m

Suma zjazdów: 1 507 m Trasę dla rowerzystów poleca Aza Wstałem skoro świt i w trasę. Jak zwykle unikamy asfaltu ale jak to bywa nie zawsze się udaje :-) Tym razem wygrywa asfalt 61%. Wiele miejsc można zwiedzić i zobaczyć piękne widoki naszej Jury. Nie polecam jednak jednego miejsca, które zaznaczyłem na trasie a mianowicie przejścia przez drogę 94. Liczyłem, że jakoś mi się uda znaleźć przejazd ale się przeliczyłem. Rower musiałem przenieść przez barierki. Polecam pokonanie traski w suche dni. Łączna wysokość podjazdów 947.70 m.

🚲 Trasa rowerowa: Barbie jedzie do Ustronia Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 2

Dystans: 76,25 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 143 m

Suma podjazdów: 977 m

Suma zjazdów: 987 m Rowerzystom trasę poleca JIMMYtm Jako że Barbie dawno nie była w Pszczynie to czas nadszedł by to zmienić. Trasa początkowo podobna do tej na Paprocany, potem przez piękne Lasy Pszczyńskie. W samej Pszczynie zlot Food Trucków w parku i targ staroci na rynku. Istne tłumy! Początkowo plan był by wracać do Katowic, ale że ustroń niedaleko a i ogrody Kapias ładne ponoć, to pojechaliśmy dalej. Cała trasa bardzo malownicza i pomimo dużej ilości asfaltu drogi w większości nie są bardzo uczęszczane. W Ustroniu ludzi jak mrówek ;)) Powrót pociągiem. Razem z powrotem od dworca licznik pokazał 86 km. I to wszystko przejechane razem ze zbuntowaną ale dzielną trzynastolatką

🚲 Trasa rowerowa: Szlak im. Mariana Kantora Mirskiego Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1

Dystans: 43,62 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 856 m

Suma zjazdów: 856 m Aza poleca tę trasę Szlak im. Mariana Kantora Mirskiego - czerwony szlak pieszy, który początek ma na parkingu przy stawie Janina a koniec w Mysłowicach przy Szpitalu Miejskim przy ul. Bytomskiej lub odwrotnie - przynajmniej tak wynika z opisu :-). Długość szlaku to około 24km. 69% traski to bezdroża. Już zdążyłem się przyzwyczaić, iż szlaki piesze są chyba wszędzie traktowane po macoszemu i niestety w tym przypadku jest podobnie. Dobrze przed wycieczką mieć zaplanowaną trasę przebiegu szlaku, gdyż zgubić go nie jest trudną rzeczą. Zaznaczyłem na trasie miejsca na które należy uważać.

🚲 Trasa rowerowa: Boguchwałowice-Mirów-Bobolice-Boguchwałowice Początek trasy: Siewierz

Stopień trudności: 3

Dystans: 85,1 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 1 535 m

Suma zjazdów: 1 529 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Pana79 Od kumpla z działki nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim wypad z dwoma kumplami na Jurę,super trasa ,klimat i towarzystwo przebieg to Boguchwałowice-Przeczyce-Kuźnica Świętojańska-Sulików-Kuźnica Sulikowska-Poręba-Zawiercie-Parkoszowice-Włodowice-Góra Włodowicka-Kotowice-Mirów-Bobolice-Jaworznik-Myszków-Smudzówka-Leśniaki-Czekanka-Siewierz-Boguchwałowice.Trasa w większości asfaltowa ,poziom trudny,licznik wybił90km,super widoki polecam dla zapaleńców ;-)

