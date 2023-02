Trasy rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 11 - 12 lutego? Pomysły na jednodniowy wypad

Rozglądasz się za pomysłem na ciekawą trasą rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy dla Ciebie 10 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim warto wybrać w weekend.

Wycieczki rowerowe w woj. śląskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Dwa Kaniony Początek trasy: Zabrze

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 27,48 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 84 m

Suma podjazdów: 1 036 m

Suma zjazdów: 1 039 m Rowerzystom trasę poleca Woytekw75 Krótki spacer rowerowy do dwóch bytomsko-tarnogórskich kamieniołomów - Blachówka i Bobrowniki zwanych również Kanionem Bytomskim i Kanionem Tarnogórskim. W kamieniołomach odwiedzone wejścia do podziemi tarnogórsko-bytomskich, poza tym Hałda Popłuczkowa i Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach. Trasa z uwagi na strome zjazdy i podjazdy oraz ograniczoną w niektórych miejscach dostępność terenu częściowo pokonywana pieszo.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Zabrza

🚲 Trasa rowerowa: Przez Landek, Mnich do Chybia i powrót Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 48,9 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 37 m

Suma podjazdów: 692 m

Suma zjazdów: 691 m Ireneusz poleca tę trasę Do sanktuarium pielgrzymkowego.

Na skraju Pogórza Cieszyńskiego leży niepozorna miejscowość Chybie, która wg legendy powstała z kłótni dwóch myśliwych polujących na dziki niedaleko rzeki Wisły, w okolicy zwanej „Żabim Krajem”. Myśliwi, widząc olbrzymiego odyńca, równocześnie wypalili z broni myśliwskiej, co spłoszyło zwierzynę. Zdenerwowani tym rywale zaczęli się kłócić, obrzucając wzajemnie wyzwiskami i przekleństwami. Po uspokojeniu emocji i pogodzeniu się polanę, na której stali, postanowili nazwać od słowa „chybił” Chybiem.

W 1999 r. funkcjonujący tutaj od 1930 r. kościół Chrystusa Króla podniesiony został do rangi Maryjnego Sanktuarium Lokalnego Matki Boskiej Gołyskiej. Historia sanktuarium sięga lat 50., czasów budowy zbiornika zaporowego na rzece Wiśle, obecnie znanego jako Jezioro Goczałkowickie. Dlaczego? W miejscu powstania zbiornika została zalana wodą wieś Zarzecze, a właściwie jej część centralna zwana Gołyszem, gdzie znajdowały się perełki zabytków sakralnych. Woda pochłonęła bezpowrotnie uznany w 1933 r. za zabytek kościół Matki Boskiej Śnieżnej z powstałą w 1768 r. kaplicą NMP Gołyskiej, w której znajdował się cudami słynący obraz owiany legendami przekazywanymi przez pokolenia. Jedna z nich mówi, że w 1764 r. pracujący u słynnego w Zarzeczu gospodarza Gzela pachołek o imieniu Jędrek wybrał się z pielgrzymką na Jasną Górę. W czasie wędrówki napotkał przydrożny stragan z dewocjonaliami i postanowił kupić wystawiony obraz Maryi, na który nie wystarczyło mu pieniędzy. Z żalem odchodził od straganu, gdy wtem zerwał się silny wiatr, który uniósł obraz w powietrze i włożył go w jego ręce. Kramarz, widząc, co się stało, a w tym udział sił nadprzyrodzonych, postanowił podarować go Jędrkowi, sprawiając mu niezmierną radość. Po powrocie do wsi pachołek pochwalił się zdarzeniem przed sąsiadami i wspólnie postanowili powiesić obraz Matki Boskiej w centralnym punkcie na lipie.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Pszczyny

🚲 Trasa rowerowa: Nad rzeczkę Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 30,1 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 112 m

Suma podjazdów: 556 m

Suma zjazdów: 560 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Krajobrazy coraz bardziej wiosenne, zaczyna dominować zieleń i jeszcze tylko kilku stopni ciepła, a wypady nad wodę będą czystą przyjemnością. Ja już dzisiaj zrobiłem mały rekonesans i pojechałem wzdłuż rzeki Wapienicy. Trasa jest bardzo łatwa, jedziemy wałami po utwardzonej nawierzchni i nie musimy martwić się, że gdzieś zabłądzimy. Po dojechaniu w Wapienicy do ekspresówki, pożegnałem się z rzeczką i szosami przez Międzyrzecze Górne i Dolne, Ligotę, Zabrzeg wróciłem do Czechowic-Dz.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: W poszukiwaniu zamku grodeckiego Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,09 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 182 m

Suma podjazdów: 1 160 m

Suma zjazdów: 1 101 m Rowerzystom trasę poleca Ireneusz Skoczów-Grodziec.

Obecny zamek zbudowany został w latach 1542–1580 przez kasztelana księcia cieszyńskiego Macieja z rodu Grodzieckich herbu Radwan w miejscu dawnego zamku. Przypuszcza się, że zachowane do dziś zabudowania zamkowe powstały prawdopodobnie pod koniec XIV wieku na miejscu drewnianego grodu z XII w który strzegł traktu handlowego wiodącego z Małopolski przez Śląsk Cieszyński na Morawy. Był własnością rodziny Grodeckich z Brodu (herbu Radwan) do połowy XVII wieku. Później kolejno stawał się rezydencją rodów Marklowskich (herbu Wieniawa) z Żebraczy, Sobków z Kornic oraz Larischów.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Pszczyny

🚲 Trasa rowerowa: Do krainy nadodrzańskiej. Dziergowice. Lubieszów. Początek trasy: Gliwice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 76,95 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 216 m

Suma zjazdów: 218 m Darkos1967 poleca tę trasę Trasa biegnie z Knurowa poprzez Pilchowice, lasy rudzkie i raciborskie do Dziergowic i Lubieszowa nad Odrą. Dziewięćdziesiąt procent ścieżek prowadzi przez lasy i łąki. Krajobrazowo oceniam ją bardzo wysoko - szczególnie tereny leśne, jak i łąki nadodrzańskie. Sama Odra robi wrażenie. A miejscowości Dziergowice i Lubieszów z często spotykaną tam zabudową sięgającą czasów końca XIX w. tworzy niesamowity klimat i rozbudza wyobraźnię. W centrum Dziergowic można zatrzymać się przy stawie otoczonym ławkami, w którym pływają łabędzie kolorowe kaczki, a nad domami wznosi się słup z gniazdem bocianim. Obok pasą się lamy. Tereny bogate w w wiele gatunków zwierząt leśnych, jak i ptactwa wodnego. Polecam tę trasę na całodzienną wycieczkę rowerową .

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Gliwic

🚲 Trasa rowerowa: Stożek na rowerze z Jablunkova Początek trasy: Wisła

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 52,86 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 618 m

Suma podjazdów: 1 124 m

Suma zjazdów: 1 116 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom Dziś samochodem ruszam Jablunkova , stamtąd zamierzam dostać się rowerem na Stożek Wielki . Nie wiem dlaczego w tym celu wybrałem Jablunkov , może chciałem go po prostu zobaczyć . W Jablunkovie znalazłem bezpłatny parking , który jednak w godzinach rannych jest zatłoczony . Trasa początkowo jest asfaltowa , potem przechodzi w szutry a podjazdy są tu wymagające . W połowie drogi opuszczam trasę rowerową i pieszym szlakiem wpycham rower na Stożek . Droga jest przyjemniejsza niż wczorajsza na Baranią . Na Stożku tłumów nie ma. Chwila wytchnienia i tą samą drogą sprowadzam rower do szlaku rowerowego . Teraz już pędzę do Jablunkowa .

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Wisły

🚲 Trasa rowerowa: Po Parku Krajobrazowym Beskidu Małego Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 94,67 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 510 m

Suma podjazdów: 1 662 m

Suma zjazdów: 1 672 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Trasa przebiega po malowniczych Terenach Beskidu Małego. Z Czechowic-Dz. zataczamy pętlę jadąc przez Bielsko-Białą, Przegibek, Międzybrodzie Bialskie i Żywieckie, Tresną, Oczków, Kocierz, Targanice, Czaniec, Kęty, Wilamowice, Dankowice i Kaniów. Po drodze otoczeni jesteśmy pasmami górskimi, które tworzą niesamowite widoki i przepiękne panoramy. Do pokonania mamy dwie przełęcze: Przegibek i Kocierz. O ile Przegibek nie jest jakimś większym wyzwaniem, to Kocierz spowoduje podniesienie tętna do max. wartości :) Dlatego od razu uprzedzam, że trasa jest dla tych co lubią się zmęczyć i wylać litry potu. Zanim dotrzemy do półmetka naszej wyprawy atrakcją na trasie jest jezioro Międzybrodzkie i Żywieckie, z zaporą i elektrownią wodną. Dla tych, którym uda się wdrapać na przełęcz i zabrali ze sobą kartę bankomatową, czeka zasłużony odpoczynek w Hotelu & SPA Kocierz. Do dyspozycji mamy karczmę, basen, kort tenisowy, paintball, park linowy i wiele innych atrakcji. W gratisie zaś, wszyscy otrzymują prawie 10 km zjazd w dół... :D Polecam wszystkim tę trasę i mimo dużego wysiłku, wspaniałe przeżycia gwarantowane!!!

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic