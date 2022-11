Trasy rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 12 - 13 listopadaPodpowiadamy pomysły na wyprawę

Rozważasz trasę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem w woj. śląskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Pszczyna Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65,04 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 599 m

Suma zjazdów: 1 571 m Rowerzystom trasę poleca Marek79 xxxxx

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Mikołowa

🚲 Trasa rowerowa: Do Chudowa na spotkanie z kumplem Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 56,2 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 1 219 m

Suma zjazdów: 1 235 m Rowerzystom trasę poleca Pana79 Zadzwonił kumpel i ustaliliśmy że spotkamy się w Chudowie pod zamkiem ,tam chlapneliśmy po małym zamkowym i ruszyliśmy dalej przez Ornontowice-Bujaków-Łaziska Górne-Wyry-Wilkowyje-Gniotek.Wiało jak diabli w tych warunkach poziom trudny, dystans nie całe 60 km według licznika.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Mikołowa

🚲 Trasa rowerowa: Przez Landek, Mnich do Chybia i powrót Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 48,9 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 37 m

Suma podjazdów: 692 m

Suma zjazdów: 691 m Ireneusz poleca tę trasę Do sanktuarium pielgrzymkowego.

Na skraju Pogórza Cieszyńskiego leży niepozorna miejscowość Chybie, która wg legendy powstała z kłótni dwóch myśliwych polujących na dziki niedaleko rzeki Wisły, w okolicy zwanej „Żabim Krajem”. Myśliwi, widząc olbrzymiego odyńca, równocześnie wypalili z broni myśliwskiej, co spłoszyło zwierzynę. Zdenerwowani tym rywale zaczęli się kłócić, obrzucając wzajemnie wyzwiskami i przekleństwami. Po uspokojeniu emocji i pogodzeniu się polanę, na której stali, postanowili nazwać od słowa „chybił” Chybiem.

W 1999 r. funkcjonujący tutaj od 1930 r. kościół Chrystusa Króla podniesiony został do rangi Maryjnego Sanktuarium Lokalnego Matki Boskiej Gołyskiej. Historia sanktuarium sięga lat 50., czasów budowy zbiornika zaporowego na rzece Wiśle, obecnie znanego jako Jezioro Goczałkowickie. Dlaczego? W miejscu powstania zbiornika została zalana wodą wieś Zarzecze, a właściwie jej część centralna zwana Gołyszem, gdzie znajdowały się perełki zabytków sakralnych. Woda pochłonęła bezpowrotnie uznany w 1933 r. za zabytek kościół Matki Boskiej Śnieżnej z powstałą w 1768 r. kaplicą NMP Gołyskiej, w której znajdował się cudami słynący obraz owiany legendami przekazywanymi przez pokolenia. Jedna z nich mówi, że w 1764 r. pracujący u słynnego w Zarzeczu gospodarza Gzela pachołek o imieniu Jędrek wybrał się z pielgrzymką na Jasną Górę. W czasie wędrówki napotkał przydrożny stragan z dewocjonaliami i postanowił kupić wystawiony obraz Maryi, na który nie wystarczyło mu pieniędzy. Z żalem odchodził od straganu, gdy wtem zerwał się silny wiatr, który uniósł obraz w powietrze i włożył go w jego ręce. Kramarz, widząc, co się stało, a w tym udział sił nadprzyrodzonych, postanowił podarować go Jędrkowi, sprawiając mu niezmierną radość. Po powrocie do wsi pachołek pochwalił się zdarzeniem przed sąsiadami i wspólnie postanowili powiesić obraz Matki Boskiej w centralnym punkcie na lipie.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Pszczyny

🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż lasu i pomiędzy złocistym rzepakiem. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,36 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podjazdów: 916 m

Suma zjazdów: 895 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Dzisiejsza trasa przebiega przez Pszczynę, Piasek, Czarków, Radostowice, Brzeźce, Porębę i Goczałkowice-Zdrój. Jedziemy bocznymi drogami i ścieżkami, wzdłuż lasów i pomiędzy polami. Na niektórych odcinkach przydałby się rower górski, który lepiej radzi sobie w terenie, ale na trekingowym też damy radę :) Niedogodności w podróży zrekompensują nam przepiękne widoki, w których dominuje złocisty kolor rzepaku. W pokonaniu 50 kilometrowego dystansu, pomogą nam miejsca postoju, gdzie możemy odpocząć i posilić się. Atrakcyjnym miejscem przy trasie jest zbiornik Łąka, przy którym znajduje się zapora wodna i Ośrodek Sportów Wodnych MORiS.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: Myszkując po okolicy. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 31,78 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podjazdów: 660 m

Suma zjazdów: 639 m Lemur36 poleca tę trasę Tym razem trasa łatwa i przyjemna, w sam raz dla dużych i małych cyklistów. Przebiega spokojnymi drogami o małym natężeniu ruchu, po terenach Burzeja, Ligoty, Miliardowic i Zabrzega.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: Do starej cegielni w Bestwinie Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,69 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 36 m

Suma podjazdów: 366 m

Suma zjazdów: 399 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Kapryśna pogoda, jak to na kwiecień przystało, pokrzyżowała mi plany wycieczki, ale i tak udało się klucząc pomiędzy burzowymi chmurami, objechać prawie suchym kołem :) Celem wycieczki była cegielnia parowa w Bestwinie. Działalność rozpoczęła w 1908 r. zaś ostatni wypał cegły dokonał się 26 lipca 2007 roku, gdyż cegielnię doświadczył pożar. Koszty wznowienia produkcji były ogromne, dlatego przedsiębiorstwo skupiło się na innej formie działalności. W okolicy cegielni spotyka się liczne pozostałości wyrobisk, zamienione na stawy.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: Elektrociepłownia Szombierki Początek trasy: Tarnowskie Góry

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,77 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 1 516 m

Suma zjazdów: 1 512 m Trasę dla rowerzystów poleca Jaskulaa.d Dzisiaj wycieczka do Elektrociepłowni Szombierki, która należy do Szlaku Zabytków Techniki. Niestety nie ma możliwości zwiedzania obiektu, a szkoda, bo byłoby to idealne miejsce do urządzenia np. muzeum energetyki cieplnej. Do elektrociepłowni spokojnie można się dostać drogami bocznymi, polnymi i leśnymi. Wystarczy najpierw kierować się do Parowozowni Górnośląskich Kolei Wąskotorowych na Karbiu, następnie podążać wzdłuż torów kolejki wąskotorowej w kierunku centrum Bytomia. Po przejechaniu wiaduktu kolejowego odbijamy w prawo i jesteśmy na terenie elektrociepłowni.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Tarnowskich Gór

🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Raciborskiej Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,49 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 204 m

Suma podjazdów: 1 310 m

Suma zjazdów: 1 160 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Yaneck60 Wyjazd w czwórkę celem uzyskania pieczątek do książeczek "Turysta Ziemi Raciborskiej”, którą mają Czesław i Lucjan. Trasę opracował i prowadził niezastąpiony Bogdan. Trasa przebiegała: Rybnik, Sumina, Górki Śląskie, Szymocice, Nędza, Babice, Raszczyce, Markowice, Łęg, Zawada Książęca, Ciechowice, Turze, Budziska, Siedliska, Kuźnia Raciborska, drogą Tartaczną do "Zakazanej", Brantołka, Rudy, Stodoły, Orzepowice i Rybnik. W czasie przejazdu koledzy zgromadzili do swoich książeczek 12 pieczątek co daje im możliwość ubiegania się o brązową odznakę po uprzedniej weryfikacji. Pieczątki te były uzyskiwane w rożnych miejscach, takich jak parafie, sklepy, apteki lub też u sołtysów. Piękne podziękowania dla uczestników wyjazdu a w szczególności dla Bogdana, który nas prowadził i dzięki niemu koledzy zdobyli pieczątki do swoich książeczek. Bogdan SZACUN! Pogoda dopisała, cała trasa wg licznika to 84 km.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Rybnika

🚲 Trasa rowerowa: Start sezonu 2016 w zimowej scenerii Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 41,08 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 1 553 m

Suma zjazdów: 1 539 m Trasę dla rowerzystów poleca Pana79 Pierwsza trasa w nowym roku, start sezonu 2016 i to w pięknej zimowej odsłonie.Początek Gniotek-Wilkowyje, Lasy Kobiórskie pozostałości po Puszczy Pszczyńskiej,dalej Promnice i piękny zabytkowy Zameczek myśliwski i zamarznięte o tej porze roku jezioro Paprocańskie.Następnie Żwaków-Mąkołowiec i w domku.Trasę mogę zaliczyć do udanych, o tej porze roku piękna przyroda w zimowej scenerii.Trasa jak widać na fotkach o tej porze roku wymagająca trzeba uważać by nie wpaść w poślisk ;),polecam każdemu zapaleńcowi rowerowemu :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Mikołowa

🚲 Trasa rowerowa: Pomniki przyrody w Częstochowie (1) Początek trasy: Częstochowa

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,74 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 688 m

Suma zjazdów: 695 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Utor Trasa łączy pomniki przyrody w północnej części miasta.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Częstochowy

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

