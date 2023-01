Trasy rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 14 - 15 stycznia? Pomysły na jednodniową wyprawę

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Traska przebiega trzema szlakami rowerowymi Sosnowca - TRZEMA !! :-) - ale tylko połowa trasy. Doczekaliśmy się w Sosnowcu kolejnego szlaku i postanowiłem wszystkie naraz przejechać. W sumie jest to 31 km po szlakach rowerowych Sosnowca reszta to na dokrętkę :-) Oczywiście starałem się jak zwykle unikać asfaltu lecz dzisiaj nie za bardzo się udało :-(. Łączna wysokość podjazdów 329.30 m. Nawiguj

Jeżdżąc ostatnio po Parku Krajobrazowym Beskidu Małego tak mi się spodobało, że postanowiłem tam wrócić. Tym razem celem wyprawy była przełęcz Zakocierską i znajdujące się nieopodal Zbójnickie Okno, zwane też Diabelskim Oknem. Jest to najciekawszy twór skalny w całym Beskidzie Małym. Skała ma postać baszty skalnej o wysokości 7 m. Stąd już tylko kilkaset metrów do przełęczy Zakocierskiej (779m). Przełęcz znajduje się na skraju lasu i pół uprawnych. Jest na niej niewielki żelazny krzyż. Według niektórych zginął tutaj nieznany żołnierz polski z września 1939 r, według innych dawno temu zamordowano tutaj wędrownego handlarza ubiegającego się o względy miejscowej dziewczyny. Cała trasa prowadzi po drogach asfaltowych, tylko ostatnie 1,5 kilometra przebiega stromą, ale szeroką i mało kamienistą ścieżką. Na rowerze trekingowym dałem radę wyjechać, choć naprawdę nie było łatwo. Na przełęcz Zakocierską jechałem przez Przegibek, wzdłuż jeziora Międzybrodzkiego i Żywieckiego, Oczków, Kocierz Mieszczanicki i Rychwałdzki. Powrót przez Żywiec ,Łodygowice, Wilkowice i Bielsko. Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Elektrociepłownia Szombierki

Początek trasy: Tarnowskie Góry

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,77 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 1 516 m

Suma zjazdów: 1 512 m

Trasę rowerową mieszkańcom poleca Jaskulaa.d

Dzisiaj wycieczka do Elektrociepłowni Szombierki, która należy do Szlaku Zabytków Techniki. Niestety nie ma możliwości zwiedzania obiektu, a szkoda, bo byłoby to idealne miejsce do urządzenia np. muzeum energetyki cieplnej. Do elektrociepłowni spokojnie można się dostać drogami bocznymi, polnymi i leśnymi. Wystarczy najpierw kierować się do Parowozowni Górnośląskich Kolei Wąskotorowych na Karbiu, następnie podążać wzdłuż torów kolejki wąskotorowej w kierunku centrum Bytomia. Po przejechaniu wiaduktu kolejowego odbijamy w prawo i jesteśmy na terenie elektrociepłowni.

