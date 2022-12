Trasy rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 17 - 18 grudniaPodpowiadamy pomysły na wyprawę

Rozważasz wycieczkę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe po woj. śląskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Pławniowice turystycznie Początek trasy: Pyskowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 53,02 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 3 005 m

Suma zjazdów: 3 010 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Pablojap Trasa pełna atrakcji, asfalt oraz dobrze ubite leśne ścieżki. Jechałem po srogich opadach i ani razu nie grzązłem w błocie. Po opuszczeniu Gliwic zaczyna się przyjemny plener utartymi szlakami rowerowymi. Na początek ferma krów, jest przy samej drodze i jak widać na załączonym zdjęciu wzbudza zainteresowanie. Dalej ciągle drogą gruntową i bardzo przyjemna podróż lasem, który w 1992 roku płonął w ogromnym pożarze. Obecnie rosną tam młode drzewa, a na skraju lasu postawiono pomnik upamiętniający ów wydarzenie oraz jego ofiary. W Łączy jest fajne miejsce na odpoczynek, zaraz przy głównym szlaku, którym ruszam dalej. W Rudzińcu stoi stary Kościół, wg. wikipedii pochodzi prawdopodobnie z XV wieku. Jest bardzo urokliwy i warto go zobaczyć. W dalszą drogę jadę już asfaltem aż do samych Pławniowic. Warto rzucić okiem na pałac w Pławniowicach, a przy samym jeziorze przysiąść na chwilę. Moim skromnym zdaniem jest to najlepsze w okolicy miejsce na wypoczynek. Z powrotem wybrałem drogę wzdłuż Kłodnicy, bardzo ładny szlak. Ostatni etap podróży to już mozolna podróż asfaltem, ale jakoś do domu wrócić trzeba. Wybrałem dłuższą trasę, wiec jeżeli komuś nie przeszkadza okropna droga przed Rzeczycami, to może skierować się na Taciszów.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Pyskowic

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów - Zbiornik Łąka - Mikołów Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 79,99 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 1 000 m

Suma zjazdów: 994 m Pana79 poleca tę trasę rowerzystom Początek mojego dzisiejszego kręcenia korbami to dobrze mi znany czerwony szlak w kierunku Pszczyny przez Wilkowyje - Kobiór - Piasek docieram do parku Zamkowego w tygodniu pustki aż przyjemnie się kręci korbami tu krótki odpoczynek i wbijam na niebieski szlak, który równolegle z szlakiem R4 doprowadza mnie do zbiornika wodnego Łąka mój dzisiejszy cel. I tu zaczyna się improwizacja najpierw udaje się w kierunku Brzeźć - Kyr docieram do Suszca i tu pojawia się czarny szlak do Królówki niestety fatalnie oznaczony trochę pobłądziłem ale w końcu docieram na upragnionego ciemnego Tuchera w Przystanku Królówka po małym odpoczynku wbijam na zielony szlak prowadzący do Katowic w Gardowicach odbijam na niebieski do Wyr i to już pod małe górki docieram do domku. Wypad jak zawsze udany pogoda była w sam raz około 20 stopni aż chce się korbować :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Mikołowa

🚲 Trasa rowerowa: Po Parku Krajobrazowym Beskidu Małego Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 94,67 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 510 m

Suma podjazdów: 1 662 m

Suma zjazdów: 1 672 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Trasa przebiega po malowniczych Terenach Beskidu Małego. Z Czechowic-Dz. zataczamy pętlę jadąc przez Bielsko-Białą, Przegibek, Międzybrodzie Bialskie i Żywieckie, Tresną, Oczków, Kocierz, Targanice, Czaniec, Kęty, Wilamowice, Dankowice i Kaniów. Po drodze otoczeni jesteśmy pasmami górskimi, które tworzą niesamowite widoki i przepiękne panoramy. Do pokonania mamy dwie przełęcze: Przegibek i Kocierz. O ile Przegibek nie jest jakimś większym wyzwaniem, to Kocierz spowoduje podniesienie tętna do max. wartości :) Dlatego od razu uprzedzam, że trasa jest dla tych co lubią się zmęczyć i wylać litry potu. Zanim dotrzemy do półmetka naszej wyprawy atrakcją na trasie jest jezioro Międzybrodzkie i Żywieckie, z zaporą i elektrownią wodną. Dla tych, którym uda się wdrapać na przełęcz i zabrali ze sobą kartę bankomatową, czeka zasłużony odpoczynek w Hotelu & SPA Kocierz. Do dyspozycji mamy karczmę, basen, kort tenisowy, paintball, park linowy i wiele innych atrakcji. W gratisie zaś, wszyscy otrzymują prawie 10 km zjazd w dół... :D Polecam wszystkim tę trasę i mimo dużego wysiłku, wspaniałe przeżycia gwarantowane!!!

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Czechowic-Dziedzic