Trasy rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 18 - 19 czerwcaPodpowiadamy pomysły na wyprawę

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 10 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. śląskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Carska Prochownia i Rybaczówka Początek trasy: Mysłowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,97 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podjazdów: 180 m

Suma zjazdów: 181 m Shadow125 poleca tę trasę rowerzystom W końcu cieplej się zrobiło trzeba było żonę wyciągnąć z domu (pierwszy raz w tym roku). Założyłem jej nowy amortyzator, więc trzeba przetestować. Wybór padł na ruiny carskiej prochowni. Trasa o tyle ciekawa, że można ją przejechać praktycznie bez jazdy po ulicy. Polecam dla wypadów z potomstwem. Po drodze widziałem plac zabaw wśród zieleni - idealne miejsce na postój. Ze starej prochowni zostało tylko trochę betonu i dołożono do tego kupę śmieci. Wracając, jechaliśmy przez Kolonię Ludmiła (wygląda na starsze osiedle kopalniane). W pewnym momencie wjechaliśmy na czerwony szlak rowerowy prowadzący do OW "Rybaczówka" - czyli kawałek stawu w lesie.

Dwie godziny wystarczyły a wiatr dawał trochę popalić. :)

🚲 Trasa rowerowa: Barania Góra na rowerze Początek trasy: Wisła

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 42,31 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 758 m

Suma podjazdów: 1 247 m

Suma zjazdów: 1 234 m Kubulo poleca tę trasę Wyruszyliśmy osobno. Mama z babcią pieszo czarnym szlakiem, ja z tatą na rowerach. Wybraliśmy dłuższą trasę. Najpierw zjechaliśmy w dół obok wodospadu na Wiśle. Potem rozpoczął się długi podjazd drogą asfaltową. Gdy dojechaliśmy na Przełęcz Salmopol, zjedliśmy batony i ruszyliśmy w teren. Kamienista droga biegła na przemian w górę i w dół. Myślałem, że będziemy pierwsi w schronisku, ale zadzwoniła mama i powiedziała, że już tam są. Gdy w końcu dojechaliśmy do schroniska, mama z babcią były już na szczycie. Przy schronisku, zjedliśmy nasze zapasy pożywienia i ruszyliśmy na szczyt. Niestety, było bardzo trudno. Trzeba było iść pieszo i pchać rowery. Przez chwilę chciałem nawet zawrócić, ale spotkaliśmy mamę i babcię. Powiedziały nam, że do szczytu jest już blisko. Dlatego ruszyliśmy, dalej nawet dało się jechać. Gdy byliśmy za drewnianymi belkami, tata przebił oponę i mieliśmy przymusową przerwę. W końcu szczyt został zdobyty!. Na górze jest wieża widokowa, skąd można podziwiać ładne widoki. Potem rozpoczął się trudny zjazd po wielkich kamieniach. Czasami jechaliśmy bokiem po wystających korzeniach. Tam gdzie było najtrudniej, prowadziliśmy rowery. Od schroniska w dół było najlepiej. Długi zjazd po asfalcie. Po drodze znów spotkaliśmy mamę z babcią. Przy samochodzie tym razem pierwsi byliśmy my. Polecam wszystkim. Najlepsze są zjazdy ;)

🚲 Trasa rowerowa: Częstochowa - na hałdę w Dźbowie Początek trasy: Częstochowa

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,29 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podjazdów: 217 m

Suma zjazdów: 211 m Trasę dla rowerzystów poleca Erytryn Listopadowy wypad do polskiego schronu bojowego z 1939 r oraz na hałdę po dawnej kopalni rud żelaza "Barbara"

🚲 Trasa rowerowa: Barbie jedzie do Ustronia Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 76,25 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 143 m

Suma podjazdów: 977 m

Suma zjazdów: 987 m Trasę dla rowerzystów poleca JIMMYtm Jako że Barbie dawno nie była w Pszczynie to czas nadszedł by to zmienić. Trasa początkowo podobna do tej na Paprocany, potem przez piękne Lasy Pszczyńskie. W samej Pszczynie zlot Food Trucków w parku i targ staroci na rynku. Istne tłumy! Początkowo plan był by wracać do Katowic, ale że ustroń niedaleko a i ogrody Kapias ładne ponoć, to pojechaliśmy dalej. Cała trasa bardzo malownicza i pomimo dużej ilości asfaltu drogi w większości nie są bardzo uczęszczane. W Ustroniu ludzi jak mrówek ;)) Powrót pociągiem. Razem z powrotem od dworca licznik pokazał 86 km. I to wszystko przejechane razem ze zbuntowaną ale dzielną trzynastolatką

🚲 Trasa rowerowa: 01.05.2014 Skrzyczne Początek trasy: Szczyrk

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,42 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 710 m

Suma podjazdów: 740 m

Suma zjazdów: 780 m Rowerzystom trasę poleca Jarekmatej Podjazd jak na najwyższy szczyt w grupie górskiej Beskidu Śląskiego (1257 m n.p.m.) bardzo przyzwoity. Zjazd technicznie łatwy, dobra widoczność powoduje, że można puszczać hamulce na długo i osiągać wysokie prędkości. Przy dobrej pogodzie trasa naprawdę widokowa.

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Góra Ramża-Mikołów Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 68,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 2 016 m

Suma zjazdów: 2 018 m Pana79 poleca tę trasę rowerzystom Dzisiejsza trasa jest zaimprowizowana częścią trasy kolegi Lukasa, dokładnie góra Ramża i stacja meteo na jej szczycie.Przebieg to Gniotek-Jamna-Śmiłowice-Paniowy-Chudów-Ornontowice-Góra Ramża-Bełk-Palowice-Zazdrość-Łaziska Górne-Wyry-Gniotek.Dodam że Góra Ramża jest największym wzniesieniem ziemi rybnickiej.Trasa średniej trudności, pokonany dystans według licznika to 70 kilosów.Polecam na dłuższy wypad.

🚲 Trasa rowerowa: Pierściec, u św. Mikołaja Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 49,36 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podjazdów: 1 059 m

Suma zjazdów: 1 089 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Ireneusz Słowo „pierść” oznaczało w języku staropolskim „grudę urodzajnej ziemi”. Miejscowość o tej nazwie powstała w dolinie Wisły prawdopodobnie już w czasach średniowiecza. Jednak pierwsze pewne wiadomości o niej posiadamy dopiero z wieku XVI. Istniał tu już wówczas drewniany kościółek. W 1616 roku osada spłonęła – z pożogi ocalała jedynie figura św. Mikołaja. To zdarzenie zaważyło na historii miejscowości. Kościół odbudowali protestanci i – co niezwykłe w ich przypadku – poświęcili go św. Mikołajowi. Katolicy przejęli kościół na początku XVIII wieku. W tym samym stuleciu utworzono w Pierśćcu lokalię, czyli samodzielny ośrodek duszpasterski. Ponieważ popularność pielgrzymek do tego miejsca rosła z roku na rok, w latach 1887-1889 stanął we wsi nowy, murowany kościół; rozbudowano go sto lat później. Jest to budowla nawiązująca do neoklasycyzmu prostokątną nawą i półkoliście zamkniętym prezbiterium oraz wieżą, zwieńczoną ostrosłupowym hełmem. Najważniejszym przedmiotem w kościele jest umieszczona w ołtarzu głównym figura św. Mikołaja. Pochodzi ona z XVI wieku, ma 60 cm wysokości; w okresie wojen religijnych została pozbawiona rąk i nóg. Utarła się tradycja, że figurę ubiera się w szaty odpowiednie dla czasu w roku liturgicznym. W ołtarzu umieszczono także relikwie świętego, które w 1964 roku przywiózł z Bari kardynał Bolesław Kominek. Najgorętszy okres pielgrzymek wypada, naturalnie, w grudniu. Drugi odpust jest w niedzielę przed świętem znalezienia relikwii św. Mikołaja (czerwiec). Tradycyjnie przybywa tutaj piesza pielgrzymka z Chybia. Wierni proszą o zdrowie dotykając figury chusteczkami chorych. Święty Mikołaj z Pierśćca doczekał się też legendy w wersji literackiej. W 1938 roku napisała ją Zofia Kossak.

