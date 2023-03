Trasy rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 18 - 19 marca? Pomysły na jednodniowy wypad

Rozważasz wyprawę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy dla Ciebie 10 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe w woj. śląskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Barbie po sześćdziesiątce :) Początek trasy: Sosnowiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 60,32 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podjazdów: 1 088 m

Suma zjazdów: 1 103 m JIMMYtm poleca tę trasę Rodzinny wypad na parę kilometrów po okolicy.

trasa mieszana, szutrowo asfaltowa z paroma kilkumetrowymi odcinkami wzmożonej uwagi. Był to zarazem chrzest bojowy mojego nowego nabytku, Trek Stache! Owszem, Stasiek zagości na okolicznych szlakach na dłuższy czas ;) sama trasa łatwa i przyjemna, jednak bez jakiś specjalnych miejsc gdzie można by się było zatrzymać na małe co nieco. A zatem polecam parę snickersow w plecaku :))

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sosnowca

🚲 Trasa rowerowa: Niebieska pętla rowerowa powiatu mikołowskiego Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 127 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 84 m

Suma podjazdów: 1 441 m

Suma zjazdów: 1 452 m Aza poleca tę trasę rowerzystom Niebieska pętla rowerowa powiatu mikołowskiego - szlak rowerowy, który się okazał bardzo przyjemny i nawet przyzwoicie oznakowany - z małymi wyjątkami, ale i tak super. Oznakowania przeważnie znajdziemy tuż przed zakrętami. Dużo asfaltu, a mało dróg gruntowych - tak można krótko określić szlak niebieski - wiem, narzekam :-). Na trasie spotkamy wiele zabytków, starych kościołów, przydrożnych krzyży, które mają ponad 100 lat. 47% trasy to bezdroża.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Będzina

🚲 Trasa rowerowa: Na szlakach w trzech kolorach Początek trasy: Bielsko-Biała

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 29,74 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 512 m

Suma podjazdów: 1 315 m

Suma zjazdów: 1 321 m Aza poleca tę trasę Traska przebiega trzema szlakami turystycznymi. Zaczynamy od czerwonego poprzez zielony i kończymy na niebieskim.

Traskę zaliczam do trudnych z powodu konieczności zejścia z roweru :-)

Łatwo nie jest, ale widoki wszystko rekompensują. Łączna wysokość podjazdów 1328,6 m.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Bielska-Białej

🚲 Trasa rowerowa: Na familoki do Czerwionki Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 38,69 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 1 809 m

Suma zjazdów: 1 833 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Dari37 Mały tripek w okolice Czerwionki-Leszczyn w celu pstryknięcia kilku fotek zabytkowym już "familokom", po drodze jeszcze odwiedzenie starego dworku, po którym zostały tylko ruiny (a miał być taki fajny :)) Powrót przez lasy do Rybnika.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Rybnika

🚲 Trasa rowerowa: Bielsko - Pszczyna, wycieczka na bieg uliczny Początek trasy: Bielsko-Biała

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,5 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 495 m

Suma zjazdów: 473 m Guidoak poleca tę trasę rowerzystom Bardzo fajna trasa z Bielska nad zaporę Goczałkowicką przez czechowice-Dz. Trasa płaska chodnikami i bocznymi drogami wzdłuż wytyczonych szlaków rowerowych. w sam raz dla dzieci nawet 5-cioletnich - przykład Kamilek. nad zaporą rozpętała się burza więc doczepiłem Kamilka na hol i pośpieszyliśmy szybko szukać schronienia. Mili ludzie pomogli nam udzielając schronienia na czas burzy :-)

Niestety burza pokrzyżowała nam plany i przez to nie zdążyliśmy na bieg na 10 km w Pszczynie... tylko na dekorację.

A z uwagi na ciągłe grzmoty i deszczyk wracaliśmy do Bielska pociągiem.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Bielska-Białej

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka przyrodniczo-rekreacyjna. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 35,26 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 96 m

Suma podjazdów: 575 m

Suma zjazdów: 599 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Trasa przebiega przez pola, lasy, między stawami i jeziorami a także miejskimi ulicami. Każdy znajdzie coś dla siebie i na pewno nie będzie się nudzić ;) Nad zaporą goczałkowicką panowały dzisiaj wyśmienite warunki. Lekki wiatr i szum wody powodował, że gdy zamknęło się oczy można było wyobrazić sobie, że jest się nad naszym pięknym i ciepłym morzem ;)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: W poszukiwaniu zamku grodeckiego Początek trasy: Pszczyna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 71,09 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 182 m

Suma podjazdów: 1 160 m

Suma zjazdów: 1 101 m Ireneusz poleca tę trasę Skoczów-Grodziec.

Obecny zamek zbudowany został w latach 1542–1580 przez kasztelana księcia cieszyńskiego Macieja z rodu Grodzieckich herbu Radwan w miejscu dawnego zamku. Przypuszcza się, że zachowane do dziś zabudowania zamkowe powstały prawdopodobnie pod koniec XIV wieku na miejscu drewnianego grodu z XII w który strzegł traktu handlowego wiodącego z Małopolski przez Śląsk Cieszyński na Morawy. Był własnością rodziny Grodeckich z Brodu (herbu Radwan) do połowy XVII wieku. Później kolejno stawał się rezydencją rodów Marklowskich (herbu Wieniawa) z Żebraczy, Sobków z Kornic oraz Larischów.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Pszczynie

🚲 Trasa rowerowa: Równica - to nie znaczy, że pojedziemy po równym :) Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 92,02 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 604 m

Suma podjazdów: 1 461 m

Suma zjazdów: 1 464 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Równica (883 m n.p.m.) to bardzo popularny szczyt górski w Beskidzie Śląskim, położony pomiędzy dolinami Wisły i Brennicy, ponad Ustroniem. Popularność Równicy wynika głównie z tego, że niemal na sam szczyt prowadzi droga asfaltowa, dzięki czemu jest to szczyt dla wszystkich, nie tylko wprawionych turystów, ale i starszych i tych z małymi dziećmi. Na turystów czeka tu wiele atrakcji: Koliba Pod Czarcim Kopytem - urokliwa karczma, imponujący Park Linowy na Równicy, z torem o długości ponad 400m, jeszcze dalej strzelnica dla dzieci, Izba u Harnasia i Schronisko PTTK. Nieco z boku Karczma z Extreme Park, który oferuje tor saneczkowy, tor pontonowy, a nawet karuzele. Spod szczytu rozciąga się rozległa panorama Beskidu Śląskiego ze szczytami: Czantorii Wielkiej, Małej, Skrzycznego, Soszowa, Baraniej Góry, Malinowskiej Skały.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Czechowic-Dziedzic

🚲 Trasa rowerowa: Gorzyce - Turza Śl. - Wodzisław. Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 67,84 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 2 683 m

Suma zjazdów: 2 702 m Yaneck60 poleca tę trasę rowerzystom Wyjazd do Gorzyc, cel to tzw. pałac górny hrabiów Arco z XVIII i pałac myśliwski (tzw. pałac dolny) oraz pozostałość po kop. Frydrych. Trasa: Rybnik, Rydułtowy, Pszów, Kokoszyce, Czyżowice, Gorzyce, Turza Śląska, Wodzisław, Radlin, Niedobczyce, Zamysłów i Rybnik. Na początek wstąpiliśmy do Rancho Western dalej to Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II, pałac dolny wzniesiony na początku XX wieku, pałac górny wybudowany w 1886 roku przez Aleksandra von Arco w Gorzycach. Obydwa pałace znajdują się w otoczeniu rozległego parku. Powiatowy Domu Dziecka w Gorzycach, kościół i stary cmentarz w Gorzycach, Kolonia Fryderyk i pozostałości po tej kopalni. Turza Śląska - Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Rynek w Wodzisławiu, Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej dalej to Radlin, Niedobczyce, Zamysłów i do Rybnika. Cała trasa wg licznika to 70 km.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Rybnika

🚲 Trasa rowerowa: Żywiec - Łysina - Łamana Skała - Potrójna - Kocierz - Żywiec Początek trasy: Żywiec

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 52,24 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 576 m

Suma podjazdów: 2 287 m

Suma zjazdów: 2 318 m Trasę dla rowerzystów poleca Diabelek275 Start z Żywca w kierunku Łysiny (779 m n.p.m.) Od tego momentu zaczynamy przyjemną wspinaczkę jeszcze drogą asfaltową. Momentami nachylenie przekracza 20% :) Docierając na szczyt Łysiny udajemy się zielonym szlakiem w kierunku Łamanej Skały (929 m n.p.m.) Po drodze oprócz pięknych widoków w kierunku Babiej Góry i Pilska mijamy Jaskinię Lodową oraz Jaskinię Czarne Działy. Niestety w czasie jazdy przekonaliśmy się, że zima w górach jeszcze się nie skończyła:) Przez szczyt Mlada Hora docieramy do do Łamanej. Stąd czerwonym szlakiem w większej części trasy pchamy rowery, co jakiś czas wpadając w zaspy ok. metrowej głębokości, zmierzamy do Potrójnej (883 m n.p.m.). Kilka fotek Babiej Góry i dalej czerwonym na Przełęcz Kocierską (718 m n.p.m.) To był najprzyjemniejszy odcinek dzisiejszego dnia. Fajne techniczne zjazdy + kilka podjazdów i to wszystko bez towarzystwa śniegu, ufff. W zajeździe górskim na przełęczy uzupełniamy płyny:) (oczywiście bezalkoholowe). Szybki zjazd (nawet 67 km/h) do Kocierza i powrót w kierunku Żywca. Ogólnie wyjazd uznajemy za udany choć dawno tak nie dostaliśmy w ... nogi:)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Żywca

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!