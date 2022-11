Trasy rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 19 - 20 listopadaPodpowiedzi jednodniowych wypraw

Dzisiejsza trasa to wypad do Jasienicy na łono natury. Celem wycieczki była polana na Łukoszowej Kępie. Położona jest na wzniesieniu, na wysokości 380m, dlatego jest doskonałym punktem widokowym skąd przy pięknej pogodzie możemy podziwiać wspaniałe panoramy. Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Gdzieś między Wilamowicami a Goczałkowicami

Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 48,31 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 932 m

Suma zjazdów: 923 m

Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36

Głównym celem dzisiejszej wycieczki jest miasto Wilamowice. Osada powstała w XIII w, a jej mieszkańcy stworzyli wyizolowaną kulturowo społeczność, odrębną również językowo. Ciekawostką jest, że do 1945 r. w powszechnym użyciu był język wilamowski (do dzisiaj włada nim około 70 osób). Trasa prowadzi z Czechowic-Dz. przez Kaniów, Bestwinkę, Dankowice do Wilamowic. W drodze powrotnej pojechałem przez Starą Wieś, gdzie na szlaku architektury drewnianej znajduje się zabytkowy kościół z XVI w. Dalej przez Bestwinę i już z powrotem w Czechowicach. A że pogoda dopisała, to jeszcze mały bonusik - szybki wypad nad jez. Goczałkowickie :)

