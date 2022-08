Trasy rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 20 - 21 sierpniaPomysły na jednodniową wyprawę

Kolejna śnieżna wycieczka łamiąca stereotyp nudnej zimy. Przy okazji Barbie odwiedziła pomnik żołnierzy węgierskich rozstrzelanych przez radziecką hołotę "wyzwalającą" te tereny. Co miłe, mogiła zadbana i z zapalonymi zniczami. Potem kierunek na wzgórze Wandy i fajnym trawersem w dół w kierunku hałdy. Na samej hałdzie piękne widoki i cieplej niż na dole! Potem krótkie odwiedziny na lodowisku na Murckach i kierunek Bolina, gdzie odbywały się zawody biegaczy. Krótka kontemplacja ciepłego słońca nad zamarzniętym jeziorem i kierunek dom. Nawiguj

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Traska przebiega trzema szlakami rowerowymi Sosnowca - TRZEMA !! :-) - ale tylko połowa trasy. Doczekaliśmy się w Sosnowcu kolejnego szlaku i postanowiłem wszystkie naraz przejechać. W sumie jest to 31 km po szlakach rowerowych Sosnowca reszta to na dokrętkę :-) Oczywiście starałem się jak zwykle unikać asfaltu lecz dzisiaj nie za bardzo się udało :-(. Łączna wysokość podjazdów 329.30 m.

🚲 Trasa rowerowa: Start sezonu 2016 w zimowej scenerii

Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 41,08 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 1 553 m

Suma zjazdów: 1 539 m

Trasę rowerową mieszkańcom poleca Pana79

Pierwsza trasa w nowym roku, start sezonu 2016 i to w pięknej zimowej odsłonie.Początek Gniotek-Wilkowyje, Lasy Kobiórskie pozostałości po Puszczy Pszczyńskiej,dalej Promnice i piękny zabytkowy Zameczek myśliwski i zamarznięte o tej porze roku jezioro Paprocańskie.Następnie Żwaków-Mąkołowiec i w domku.Trasę mogę zaliczyć do udanych, o tej porze roku piękna przyroda w zimowej scenerii.Trasa jak widać na fotkach o tej porze roku wymagająca trzeba uważać by nie wpaść w poślizg ;),polecam każdemu zapaleńcowi rowerowemu :)

Nawiguj