Trasy rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 23 - 24 września? Pomysły na jednodniową wyprawę

Rozmyślasz nad wycieczkę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy dla Ciebie 10 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe po woj. śląskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Siewierz - Strąków - Zendek - Stronków - Brudzowice - Siewierz Początek trasy: Siewierz

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 37,06 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 79 m

Suma podjazdów: 2 229 m

Suma zjazdów: 2 256 m Pawinsja poleca tę trasę rowerzystom Trasa o średnim stopniu trudności, raczej płaska o przewyższeniu niespełna 80 m. Prowadzi zarówno drogami asfaltowymi jak i leśnymi.

🚲 Trasa rowerowa: Przylaszczkowy Szlak Rowerowy Początek trasy: Mysłowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 116,45 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 299 m

Suma podjazdów: 1 968 m

Suma zjazdów: 2 010 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Aza

Objazd przylaszczkowego szlaku otwartego przez Uczniowski Klub Sportowy w Kluczach. Niestety 70/30 dla asfaltu :-( . Musiałem zmodyfikować traskę, gdyż dwu dniowe opady narobiły bałaganu :-) WYSOKOŚĆ - DANE Z MAPY

Średnia wysokość 334.69 m

Najniższy punkt 256.8 m

Najwyższy punkt 468.0 m

Maksymalna różnica 211.2 m

Łączna wysokość podjazdów 907.0 m

Łączna wysokość zjazdów -910.7 m

Dystans podjazdów 31.17 km

Dystans po płaskim 49.16 km

Dystans zjazdów 36.60 km

🚲 Trasa rowerowa: Stożek na rowerze z Jablunkova Początek trasy: Skoczów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 52,86 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 618 m

Suma podjazdów: 1 124 m

Suma zjazdów: 1 116 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44 Dziś samochodem ruszam Jablunkova , stamtąd zamierzam dostać się rowerem na Stożek Wielki . Nie wiem dlaczego w tym celu wybrałem Jablunkov , może chciałem go po prostu zobaczyć . W Jablunkovie znalazłem bezpłatny parking , który jednak w godzinach rannych jest zatłoczony . Trasa początkowo jest asfaltowa , potem przechodzi w szutry a podjazdy są tu wymagające . W połowie drogi opuszczam trasę rowerową i pieszym szlakiem wpycham rower na Stożek . Droga jest przyjemniejsza niż wczorajsza na Baranią . Na Stożku tłumów nie ma. Chwila wytchnienia i tą samą drogą sprowadzam rower do szlaku rowerowego . Teraz już pędzę do Jablunkowa .

🚲 Trasa rowerowa: Szyby kopalniane część pierwsza.... Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 49,55 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 706 m

Suma zjazdów: 738 m Aza poleca tę trasę rowerzystom Wszędzie błoto więc postanowiłem trochę poszukać historii wokół siebie i postawiłem na szyby kopalniane - niestety już nieistniejące. Po niektórych został dekiel a inne przestały bezpowrotnie istnieć. Szkoda przydała by się chociaż tabliczka w miejscu gdzie kiedyś stał szyb :-(

Było trochę kręcenia się i pytania ludzi ale i tak jestem zadowolony z kilku miejsc które odnalazłem. Próbowałem to zrobić latem ale bujna zieleń uniemożliwia penetrowanie terenu :-) teraz się udało... Łączna wysokość podjazdów 223.8 m

🚲 Trasa rowerowa: Hubertus 2 Początek trasy: Kuźnia Raciborska

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 27,67 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 123 m

Suma zjazdów: 122 m Mazi88 poleca tę trasę

Ruszamy z parkingu koło szkoły kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto. Po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Na trzecim skrzyżowaniu skręcamy w lewo pod górę. Teraz jak na rollercosterze góra dół. Głównym szlakiem lekko w prawo i przed siebie aż dotrzemy do „szlozberga”. (1, 2, 3) W dół droga szutrowa zmienia się w asfaltową. Dojeżdżamy do pomnika. Przeskakujemy na drugą stronę ruchliwej drogi Racibórz – Gliwice. Kierujemy się w stronę leśniczówki. Od leśniczówki prowadzi nas droga HUBERTUSOWA. Na skrzyżowaniu jedziemy prosto (4) Przy dużym pniu skręcamy w lewo. (5, 5a) Droga prowadzi w dół. Można się nieźle rozpędzić. W połowie górki po prawej mamy kamień pamiątkowy. (6) Dojeżdżamy do Hubertusa. (7, 8, 9, 10) W dalszą drogę udajemy się w dół. Skręcamy w prawo. Ścieżka wyprowadzi nas do ośrodka wypoczynkowego BUK. (11, 12, 13, 14, 15) Zwiedzamy tamte rejony. Wyjeżdżając wchodzimy na Górę Wiktorii. (16) Droga asfaltowa prowadzi Nas koło boiska później szkoły i jesteśmy na skrzyżowaniu gdzie jedziemy w stronę Bazyliki. W ciepłe dni tłumy ludzi odwiedzają to miejsce. My kierujemy się na „BRANTOLKĘ”. (17, 18, 19) Po drodze można odwiedzić lokal, w którym rowerzyści zatrzymują się aby uzupełnić płyny. Przejeżdżamy tory kolejowe i na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w lewo, znak na Kuźnię. (20) Jedziemy ciągle główną drogą. Mijamy kolejny raz tory kolejowe i dalej prosto. Wjeżdżamy na teren pożarzyska. Po około 7 km dojeżdżamy do drogi BARACHOWSKIEJ. Skręcamy w lewo. Drogą asfaltową jedziemy aż do stadionu w Kuźni. Tutaj skręcamy kolejny raz w lewo. Kierujemy się na Racibórz. Mijamy Kościół. Jedziemy aż do granicy lasu. Skręcamy w drogę pomiędzy lasem i działkami. Jesteśmy w miejscu startu naszej wyprawy.

🚲 Trasa rowerowa: MEANDRY SUMINKI Początek trasy: Kuźnia Raciborska

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,66 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 170 m

Suma zjazdów: 167 m Mazi88 poleca tę trasę rowerzystom KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Trasę najlepiej przejechać w weekend ze względu na mniejszy ruch. Ruszamy z parkingu, koło szkoły kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym kierujemy się prosto (1). Po przejechaniu około 2 km zaczynają pojawiać się pierwsze domostwa. Jedziemy prosto aż do drogi głównej Gliwice – Racibórz. Tutaj zaczyna się troszkę niebezpieczny odcinek ze względu na ruch samochodów. Kierujemy się w prawo w stronę Szymocic. Wyjeżdżając w wioski, mamy możliwość osiągnięcia znacznych prędkości. Mijamy przejazd kolejowy w Szymocicach. Jedziemy prosto. Za mostem nad Suminką skręcamy w lewo w stronę stawów (2, 3). Po prawej stronie mamy stawy, po lewej rzekę. My jedziemy przed siebie drogą wijącą się pośród jeziorek (4). Po drodze spotykamy kilka „wodospadów” i mostków (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Przy „betonowej zaporze” (13) skręcamy w prawo. Ścieżka wyprowadza nas z lasu. Przejeżdżamy obok pierwszych zabudowań. Droga szutrowa prowadzi pod górę. Jesteśmy na drodze asfaltowej, gdzie skręcamy w lewo. Jedziemy w dół. Na rozwidleniu znowu w lewo. Pokonujemy most nad Suminką i jesteśmy w Górkach, koło boiska. Skręcamy w lewo. Droga prowadzi nas do skrzyżowania, na którym dzisiaj już byliśmy. Udajemy się w stronę przejazdu kolejowego. Na krzyżówce, gdzie skręcaliśmy w lewo, skręcamy w prawo. I prosto w las. Wjeżdżamy na nasyp kolejowy kolejki wąskotorowej.(14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23). Prosto jedziemy trasą biegnącą wzdłuż Suminki. Można podziwiać, jak rzeka podmywa brzegi. Dojeżdżamy do stawów hodowlanych w Nędzy. Przejeżdżamy przez most drogą Sosnową do końca. Skręcamy w lewo w Leśną, jedziemy wzdłuż torów kolejowych do Stacji Nędza Wieś. Teraz skręcamy w prawo przez przejazd kolejowy. Za Kawiarnią jedziemy w prawo w stronę Szkółki Kontenerowej, następnie prosto do skrzyżowania (podczas tej wyprawy tutaj już byliśmy). Następnie skręcamy w lewo i jedziemy prosto do Kuźni.

🚲 Trasa rowerowa: ŚLĄSKO-OPOLSKA PUSTYNIA Początek trasy: Kuźnia Raciborska

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,05 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 31 m

Suma podjazdów: 41 m

Suma zjazdów: 42 m Rowerzystom trasę poleca Mazi88

KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Wyruszamy w trasę wzdłuż stadionu, prosto cały czas asfaltem. Na skrzyżowaniu drogi z Od Lotniska skręcamy w lewo i teraz po ubitych kamieniach śmigamy prosto. (1) Na końcu drogi skręcamy w prawo i zaraz w lewo. Jedziemy prosto, po prawej stronie mijamy kawałek ścieżki dydaktycznej. Dojeżdżamy do końca drogi. Skręcamy w prawo. Po lewej stronie szukamy drogi piaskowej prowadzącej pomiędzy drzewami na skraj lasu ukazującego „pustynię”. (2) Wracamy na szlak. Jedziemy drogą w lewo Od Mostka Raciborskiego. Na skrzyżowaniu skręcamy w ulicę Brzozową. Później kierujemy się w drogę Koło Bunkra. Teraz to jest główny szlak, którym się przemieszczamy. Droga się kończy i skręcamy w lewo, prosto przed siebie. Na krzyżówce skręcamy w prawo w Kotlarską (droga prosto prowadzi do Kaplicy Św. Magdaleny). Cały czas prosto po ubitych kamieniach, które pod koniec zastąpione są asfaltem. Skręcamy w prawo w stronę wieży. Mijamy tory kolejowe i jedziemy cały czas prosto asfaltem aż do stadionu.

🚲 Trasa rowerowa: Węgierska Górka. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 98,09 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 254 m

Suma podjazdów: 1 453 m

Suma zjazdów: 1 446 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Węgierska Górka – miejscowość, położona na zboczach Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego niedaleko Żywca. W 1939 r. wybudowane zostały tu forty obronne. Powstał rygiel obronny „Węgierska Górka”, który przez 3 dni wrześniowe odpierał bohatersko ataki 7 Bawarskiej Dywizji Piechoty. Dzięki wydarzeniom wrześniowym z 1939 roku Węgierska Górka nie tylko została odznaczona Krzyżem Grunwaldu III klasy, ale otrzymała nazwę „Westerplatte Południa”.

🚲 Trasa rowerowa: Odkrywamy piękne, polskie wsie na nowo Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,41 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 836 m

Suma zjazdów: 847 m Rowerzystom trasę poleca Lemur36 Tym razem zrobiłem małą rundkę po okolicznych wsiach na wschód od Czechowic-Dziedzic. Trasa przebiega malowniczymi bocznymi drogami, ukazując nam przepiękne wiejskie krajobrazy. Dominuje zieleń i żółć, a unoszący się zapach kwitnącego rzepaku potęguje te wspaniałe doznania. Jedziemy przez Bestwinę, Janowice, Starą Wieś, Hecznarowice do Wilamowic. Ten odcinek dostarcza największych doznań estetycznych, aczkolwiek nie należy do najłatwiejszych ze względu na pokonywane przewyższenia. Powrót już zdecydowanie spokojniejszy przez Dankowice, Beswinkę i Kaniów.

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów - Zbiornik Łąka - Mikołów Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 79,99 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 1 000 m

Suma zjazdów: 994 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Pana79 Początek mojego dzisiejszego kręcenia korbami to dobrze mi znany czerwony szlak w kierunku Pszczyny przez Wilkowyje - Kobiór - Piasek docieram do parku Zamkowego w tygodniu pustki aż przyjemnie się kręci korbami tu krótki odpoczynek i wbijam na niebieski szlak, który równolegle z szlakiem R4 doprowadza mnie do zbiornika wodnego Łąka mój dzisiejszy cel. I tu zaczyna się improwizacja najpierw udaje się w kierunku Brzeźć - Kyr docieram do Suszca i tu pojawia się czarny szlak do Królówki niestety fatalnie oznaczony trochę pobłądziłem ale w końcu docieram na upragnionego ciemnego Tuchera w Przystanku Królówka po małym odpoczynku wbijam na zielony szlak prowadzący do Katowic w Gardowicach odbijam na niebieski do Wyr i to już pod małe górki docieram do domku. Wypad jak zawsze udany pogoda była w sam raz około 20 stopni aż chce się korbować :)

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co wziąć na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Co czeka na rowerzystów w woj. Śląskim? Zamki, pustynie i źródła Wisły

Jura Krakowska-Częstochowska na pograniczu województw śląskiego i małopolskiego, to jeden z najbardziej malowniczych regionów Polski i każdy szanujący się rowerzysta powinien przemierzyć ją na jednośladzie chociaż raz. Czekają na tu na was wspaniałe zamki na czele ze słynnym Ogrodzieńcem, malownicze doliny (np. Dolina Wodącej z wapiennymi ostańcami i górującym nad skałami zamkiem Pilcz) i góry (Góra Zborów w Podlesiach to doskonały punkt widokowy; można tu też zwiedzić Jaskinię Głęboką z nietoperzami). Ciekawych i pięknych zakątków nie brak także w Beskidach – Śląskim, Żywieckim i Małym. Warto odwiedzić choćby Baranią Górę, po której stokach płyną Biała i Czarna Wisełka, potoki źródłowe Wisły. Pozostając przy rzekach – w południowo-zachodniej części woj. śląskiego leży Kraina Górnej Odry, poprzecinana wieloma wyjątkowo pięknymi trasami rowerowymi. Jest ich tu łącznie 800 km, czyli więcej niż wynosi odległość z Zakopanego na Półwysep Helski. Jeśli lubicie zupełnie niezwykłe krajobrazy, zaplanujcie wycieczkę na Pustynię Błędowską, największy w Polsce obszar pustynny, nazywany „polską Saharą”. Dawniej występowało tu nawet typowe dla pustyń zjawisko fatamorgany. Musicie się jednak spieszyć – Pustynia Błędowska zarasta roślinnością i może już za parę lat będzie przypominała raczej piaszczystą łąkę niż pustynię.

