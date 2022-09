Trasy rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 3 - 4 wrześniaPodpowiedzi jednodniowych wypraw

Niezbyt długi etap, ale kilka premii górskich po drodze. Na początku niepotrzebnie jechałem po obrzeźach Mikołowa, gdyby ktoś miał ochotę przejechać się tą trasą, to sugeruję raczej jechać przez uroczy mikołowski rynek i naprawdę piękne planty. Nawiguj

Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 79,53 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 1 158 m

Suma zjazdów: 1 157 m

Lemur36 poleca tę trasę

Dzisiaj postanowiłem przejechać z Pawłowic do Pszczyny, niebieskim szlakiem rowerowym tzw. Plessówką. Do Pawłowic dostałem się trasą rowerową EuroVelo (R4), którą jedzie się bardzo łatwo i przyjemnie. Z Pawłowic ruszyłem Plessówką i po przejechaniu 45 km, znalazłem się w Pszczynie. Stan nawierzchni jest w miarę dobry, jedynie w Suszcu po wjeździe do lasu napotkamy krótki 500m odcinek jazdy po bezdrożu. Z połączenia dwóch tras wyszła całkiem fajna pętelka. Polecam!

