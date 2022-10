Trasy rowerowe w woj. śląskim. Gdzie w weekend 5 - 6 listopadaPodpowiadamy pomysły na wyprawę

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w woj. śląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. śląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. śląskim proponujemy na weekend.

Trasy rowerowe po woj. śląskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. śląskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Turysta Ziemi Raciborskiej 2 Początek trasy: Rybnik

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 148,78 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 1 945 m

Suma zjazdów: 1 938 m

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów - Zbiornik Łąka - Mikołów Początek trasy: Mikołów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 79,99 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 1 000 m

Suma zjazdów: 994 m Rowerzystom trasę poleca Pana79 Początek mojego dzisiejszego kręcenia korbami to dobrze mi znany czerwony szlak w kierunku Pszczyny przez Wilkowyje - Kobiór - Piasek docieram do parku Zamkowego w tygodniu pustki aż przyjemnie się kręci korbami tu krótki odpoczynek i wbijam na niebieski szlak, który równolegle z szlakiem R4 doprowadza mnie do zbiornika wodnego Łąka mój dzisiejszy cel. I tu zaczyna się improwizacja najpierw udaje się w kierunku Brzeźć - Kyr docieram do Suszca i tu pojawia się czarny szlak do Królówki niestety fatalnie oznaczony trochę pobłądziłem ale w końcu docieram na upragnionego ciemnego Tuchera w Przystanku Królówka po małym odpoczynku wbijam na zielony szlak prowadzący do Katowic w Gardowicach odbijam na niebieski do Wyr i to już pod małe górki docieram do domku. Wypad jak zawsze udany pogoda była w sam raz około 20 stopni aż chce się korbować :)



🚲 Trasa rowerowa: Żywiec Początek trasy: Bielsko-Biała

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,23 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 219 m

Suma podjazdów: 776 m

Suma zjazdów: 751 m Guidoak poleca tę trasę Popołudniowa wycieczka. Pojechaliśmy na dworzec zobaczyć pociągi, no i jechał jakiś do Żywca, więc wsiedliśmy. Dojechaliśmy do Łodygowic k.Żywca i pojechaliśmy nad Jezioro Żywieckie, a potem przez Bierną, Łodygowice i Wilkowice do Bielska. W Bielsku zajechaliśmy jeszcze na bulwary w Straconce. Fajna trasa. Mały ruch aut.



🚲 Trasa rowerowa: Poznajemy perełki Lipnika.. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 54,6 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 290 m

Suma podjazdów: 1 039 m

Suma zjazdów: 1 025 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Lipnik - dzielnica Bielska-Białej, która swymi korzeniami sięga końca XIII wieku. Dawniej był samodzielną wsią, założoną jako wieś książęca. Jako samodzielna gmina wiejska Lipnik funkcjonował do 1925 roku, kiedy to został przyłączony do Białej Krakowskiej, zaś w 1951 roku po połączeniu Bielska i Białej znajduje się w granicach administracyjnych tego miasta. Do atrakcji można zaliczyć kamienny Amfiteatr, zbudowany na niewielkiej polanie z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu, gdzie na opadających zboczach ulokowane zostały ławy z kamienia. Niegdyś teren ten był oświetlony, z alejkami wśród drzew stanowił centrum rekreacji, obecnie jest zarośnięty i zaniedbany. Drugą atrakcją jest zabytkowa Leśniczówka, która została wybudowana w 1884 roku, w miejscu, gdzie dawniej stał pałacyk myśliwski Habsburgów. Niestety od wielu lat ten piękny, zabytkowy obiekt ulega coraz większemu zniszczeniu. Jeszcze do niedawna można było podziwiać stylowe wnętrza, masywne dębowe podłogi i przepiękną konstrukcję dachu z ręcznie wykonanymi ćwiekami na krokwiach. Dziś pozostała tylko część tych elementów.



🚲 Trasa rowerowa: Objazdówka szlakami turystycznymi: Łabędy-Kozłów-Sierakowice-Łącza-Rudno-Pławniowice-Taciszów-Łabędy Początek trasy: Pyskowice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,81 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 1 869 m

Suma zjazdów: 1 862 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Antares Objazdówka - rekonesans szlaków turystycznych z mapą turystyczną w dłoni. Czasem można się zdziwić, czasem zgubić, ale "to nie cel jest frajdą lecz droga" ;)



🚲 Trasa rowerowa: Do Muzeum Motoryzacji w Bielsku-Białej. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 34,5 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 742 m

Suma zjazdów: 751 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lemur36 Muzeum Motoryzacji w Bielsku-Białej prowadzone jest przez Automobilklub Beskidzki, gromadzi zabytkowe samochody i motocykle. Zostało założone w 2006 roku. Eksponaty umieszczono w zaadaptowanych halach dawnej przetwórni owoców. Perełką wśród zbiorów jest BMW z lat 30-tych. Jedyny taki egzemplarz w Polsce. Z międzywojnia pochodzi również Mercedes i Opel. Nieco młodsze, prezentowane w muzeum auta, to choćby Volvo Combi, Fiat 1100, Warszawa, Moskwicz, Citroen 2CV i Renault Floriode. Wszystkie prezentowane pojazdy są sprawne i regularnie biorą udział w pokazach i rajdach samochodów zabytkowych krajowych i zagranicznych. Muzeum otwarte jest w każdą sobotę między 11.00 a 16.00. Nieoficjalnie zwiedzać można w inne dni, ale może zdarzyć się, że będzie zamknięte. Za zwiedzanie pobierane są wolne datki przeznaczane na jego utrzymanie.



🚲 Trasa rowerowa: Stare Bielsko w pięknej, jesiennej oprawie. Początek trasy: Czechowice-Dziedzice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,66 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 171 m

Suma podjazdów: 831 m

Suma zjazdów: 823 m Lemur36 poleca tę trasę rowerzystom Korzystając z pięknej, słonecznej pogody wybrałem się ponownie w rejon Starego Bielska i Aleksandrowic, aby sprawdzić czy jesień przybrała już swoje wspaniałe barwy. Trasa przebiega w nowym wariancie, biegnąc zarówno głównymi drogami jak i ścieżkami rowerowymi. Pomimo że dystans do przejechania nie jest długi, to suma podjazdów wynosi 500m i dlatego oceniam ją na średni stopień trudności. Trochę wysiłku rekompensują wspaniałe widoki i piękny jesienny klimat.



🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Zalew Przeczycko-Siewierski Początek trasy: Tychy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65,21 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podjazdów: 1 192 m

Suma zjazdów: 1 195 m Rowerzystom trasę poleca Pana79 Dzień wolnego trafił się w środku tygodnia, po zaproszeniu przez znajomych na działkę na grilla nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim ,postanowiłem wybrać się rowerkiem i pokazać po drodze kilka ciekawych miejsc.Przebieg traski to Gniotek-Katowice-Siemianowice Śląskie-Czeladź-Będzin-Dąbrowa Górnicza-Przeczyce-Boguchwałowice to tak z grupsza reszte widać na zapisanym śladzie GPS i przy opisie fotek.Miałem kapcia w tylnej oponce która była na wykończeniu jej ostatnia trasa , co kilkadziesiąt kilosów dopompowywałem powietrze ,więdz czasowo rewelacji nie było, dystans wybity na liczniku to 66 km ,polecam na całodniowy wypadzik.



🚲 Trasa rowerowa: Szyby kopalniane część trzecia ... Początek trasy: Będzin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 57,91 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 834 m

Suma zjazdów: 850 m Rowerzystom trasę poleca Aza Kolejna wyprawa i już wiem, że nie ostatnia, w poszukiwaniu szybów kopalnianych. Pogoda niezbyt łaskawa, ciągle mgła więc i zdjęcia szaro-bure. Cieszę się z odnalezienia kilku dekli po szybach, jeszcze istnieją :-) . Jak zwykle w tej okolicy napotkałem kilka kochrów. Jest ich naprawdę sporo, czytałem że około 150 sztuk i to nie jest ostateczna liczba. Wycieczka rowerowa raczej skierowana do zapaleńców poszukiwań w terenie śladów przeszłości :-) . W okolicy upadowej III niestety brak ścieżek i trzeba kilkadziesiąt metrów przebyć piechotą - latem zapewne jest to miejsce prawie nie do przebycia. I tak polecam, każdy powód jest dobry aby trochę pokręcić na rowerze :-)



🚲 Trasa rowerowa: Gliwicka Początek trasy: Pyskowice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 2 454 m

Suma zjazdów: 2 479 m

