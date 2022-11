Trefl Gdańsk - Jastrzębski Węgiel 0:3. Lider PlusLigi nie zwalnia tempa ZDJĘCIA

Trefl Gdańsk - Jastrzębski Węgiel 0:3. Lider PlusLigi nie zwalnia tempa

Pierwszy set był dość wyrównany, choć goście prowadzili w nim różnicą nawet 8 punktów. W kolejnych partiach wyższość klubu ze Śląska była jeszcze bardziej widoczna, a gdańszczanie przegrali je do 17 i do 14.

Jastrzębski Węgiel w sobotę czeka we własnej hali hitowe spotkanie z Asseco Resovią, która do środowego wieczora również nie zaznała jeszcze w PlusLidze porażki. To będzie ostatni sprawdzian formy dla podopiecznych trenera Marcelo Mendeza przed czekającym jastrzębian już we wtorek 8 listopada pierwszym spotkaniem Ligi Mistrzów z serbskim zespołem Vojvodina NS Seme Novi Sad.