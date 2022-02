Trener GKS Katowice: Obecność na meczu, to obowiązek każdego mężczyzny. Kibic powinien meldować się na stadionie ROZMOWA

Mówi pan, że w okresie przygotowawczym jest nudno jak na rybach…

Nie lubię tego okresu, zawsze mi się on dłuży. Ja lubię być w takim boju, jak nawet teraz chłopaki z GieKSy w hokeja i siatkówce, dlatego też często bywam na ich meczach, dopinguje. Rozgrywki ligowe mają to do siebie, że ta adrenalina po prostu jest, więcej emocji, oby były tylko pozytywne, jak u nich. Ten monotonny czas już prawie za nami, więc jest OK.

O co GieKSa zagra wiosną w Fortuna 1. Lidze?

Musimy być bardzo racjonalni wobec tego, co jest. Mamy siedem punktów przewagi nad strefą, która jest bardzo niebezpieczna i bardzo niedobra. Chcielibyśmy uniknąć tego, żeby GieKSa była zaangażowana w bezpośrednią walkę o utrzymanie do samego końca. Dla mnie najważniejsze są te najbliższe. Każde trzy punkty, każdy punkt będzie przybliżać nas do tego, aby utrzymać GieKSę w pierwszej lidze. To jest na razie dla mnie cel numer jeden.