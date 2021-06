Trener GKS Tychy Artur Derbin: „Liczymy na to, że przydarzy się cud”. W niedzielę tyszanie mogą awansować do PKO Ekstraklasy

Mamy świadomość tego jaki scenariusz byłby dla nas najlepszy - oczywiście na sam koniec cieszyć się z tego upragnionego awansu. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że najpierw musimy wykonać swoją pracę na swoim boisku. Mówię to też do kibiców - prosimy o wsparcie w tym ważnym dla nas momencie. Zdajemy sobie sprawę też, że nie wszystko od nas zależy. Będziemy nasłuchiwali wieści z dwóch stadionów, na którym będą rozgrywane mecze zainteresowanych drużyn. Wiara jest duża, że na koniec będziemy się cieszyć z tego naszego sukcesu, a rozstrzygnięcia pozostałych drużyn schodzą na dalszy plan.

Mocno wierzymy w to, co ma się wydarzyć w niedzielę. Każdego dnia chcemy się przybliżać do naszego celu, tym samym ten cel przybliża się do nas i liczymy na to, że w tych momentach przydarzy się cud - czyli jakieś wyniki, które też nam w tym pomogą. Z kolei do tego spotkania podchodzimy jak do każdego innego. Wszystko jest standardowo. Nastawiamy się na trudny bój tego dnia. Widzimy, że do ŁKS-u wróciła radość grania.

Czy w trakcie meczu będziecie nasłuchiwać wyników z Radomia i Niecieczy. Czy zawodnicy będą o nich informowani?

Tak, będziemy nasłuchiwali, to jest pewne. Za tę rolę będą odpowiadali asystenci, ja będę chciał się skupić razem z drużyną na swoich zadaniach, swojej robocie. Czy będziemy przekazywali informacje zawodnikom, to zależy. Nie układam sobie jeszcze w głowie takiego scenariusza, jak będziemy prowadzili ten mecz biorąc pod uwagę, co się dzieje na innych boiskach. Chcemy przede wszystkim zachować skupienie, koncentrację, tak aby na koniec tego spotkania wyjść zwycięsko.