Trener Górnika Zabrze Bartosch Gaul: Mam receptę na Piasta

Przed derbowym spotkaniem z Piastem trener Górnika ma do dyspozycji wszystkich piłkarzy.

- Lukas Podolski też już z nami trenuje. Nie robi jeszcze wszystkich ćwiczeń i raczej nie będzie gotowy na sobotę. Jeśli jednak "Poldi" uzna, że jest gotowy to będzie w kadrze. Atmosfera w drużynie jest bardzo dobra. Chłopcy angażują się w treningi i nie widać po nich żadnego zmęczenia po tych intensywnych dwóch tygodniach - powiedział Bartosch Gaul.

W sobotę szkoleniowca zabrzan czeka drugi derbowy pojedynek na tym stanowisku.

- Z Ruchem to były Wielkie Derby Śląska i dużo wcześniej czuć było ich atmosferę. Derby z Piastem są bardziej lokalne i nie są aż tak naładowane emocjami jak ostatni pojedynek w Pucharze Polski. Z Piastem nie gra się łatwo, ale mam receptę na tę drużynę. Oni lubią czekać na to co zrobi rywal, grać pasywnie starając się unikać tyłu błędów, a trójka z przodu Pyrka, Wilczek i Kądzior sprawia, że każda strata piłki może zaboleć i jest groźna, więc musimy bardzo uważać - stwierdził trener Górnika.