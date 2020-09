Trener Marek Cieślak w PGG ROW Rybnik? Media społecznościowe obiegło zdjęcia ze spotkania z prezesem Krzysztofem Mrozkiem

Trener Marek Cieślak będzie pracował w PGG ROW Rybnik? We wtorek w mediach społecznościowych na portalu namiescie.info ukazało się zdjęcie ze spotkania szkoleniowca z prezesem Krzysztofem Mrozkiem. O czym rozmawiali panowie? Można się domyślać, że o pracy, chociaż trener Cieślak zaznacza, iż ma wiele ofert, a z prezesami kontaktuje się również telefonicznie.

– Z panem Krzysztofem Mrozkiem znam się wiele lat i poprosił mnie o spotkanie. Jest załamany spadkiem drużyny i chciał poradzić się co dalej robić z drużyną. Jeśli ktoś myśli, że przyjechał do Częstochowy po to, by dowiedzieć się jak wygrać z Włókniarzem to jest bardzo naiwny. ROW jest tak słaby, że nie ma szans na triumf w Częstochowie i Mrozek to wie – mówi na łamach Przeglądu Sportowego trener Marek Cieślak.