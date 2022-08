Trener Piasta Gliwice Waldemar Fornalik po porażce z Legią: Zagraliśmy słaby mecz ZDJĘCIA

Trener Piasta Waldemar Fornalik po porażce z Legią: Zagraliśmy słaby mecz

Waldemar Fornalik, trener Piasta Gliwice

- Zagraliśmy słaby mecz, tak to trzeba ująć. Zabrakło nam atutów, pomysłów na grę w ofensywie. Nie umniejszając oczywiście Legii. Nie przypominaliśmy drużyny, która przyjeżdżała do Warszawy i grała, jak równy z równym. Ten mecz nam nie wyszedł. Stworzyliśmy może jedną sytuację, po której mogliśmy zdobyć bramkę.

Mamy nad czym pracować i analizować, ponieważ musimy radykalnie zmienić nasz sposób grania, szczególnie w ofensywie. Nie można wykluczyć, że w naszą grę zaczęła wdawać się pewna nerwowość. Zawodnicy w prostych sytuacjach wybierali inne rozwiązania niż zazwyczaj. Wielokrotnie w przeszłości pokazywali, że potrafią zrobić to o wiele lepiej.

Po meczu w Białymstoku mówiliśmy, że był to dobry mecz w naszym wykonaniu, ale paradoksalnie przegrany. Z Zagłębiem Lubin również nie graliśmy wielkich zawodów, ale mieliśmy sytuacje na zdobycie bramki. W spotkaniu z Legią nastąpił jakiś dziwny paraliż i dyspozycja. Musimy nad tym pracować, żeby to zmienić.