Trener Piasta Gliwice Waldemar Fornalik przed derbami z Górnikiem: Potrzebna chłodna głowa

- Mecze derbowe zawsze mają dodatkowy smaczek. W Górniku dokonuje się wielu zmian, ale DNA tej drużyny jest w dalszym ciągu to samo. To zespół, który gra bardzo agresywnie. Mamy swoje przemyślenia o rywalu, mamy swój plan na ten mecz i jego się będziemy trzymać - powiedział Waldemar Fornalik.

Trener Piasta nie ukrywał, że derby wywołują u niego spore emocje:

- Nie uciekniemy od otoczki derbów, ale do takiego spotkania również trzeba się solidnie przygotować. Czasem należy też podejść do niego z chłodną głową, mając na uwadze jaki to jest mecz. Przede wszystkim trzeba jednak grać w piłkę. W każdym meczu derbowym to robiliśmy i to z dobrym skutkiem, więc chcielibyśmy, żeby to sobotnie spotkanie wyglądało tak samo jak nasze poprzednie konfrontacje z zabrzanami - stwierdził Fornalik.