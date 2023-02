Trener Podbeskidzia niezadowolony przed startem rundy. "Potrzebujemy wzmocnień"

Trenerzy klubów piłkarskich przyzwyczaili nas do wszechobecnego optymizmu przed startem rundy. Modne w tym okresie jest prężenie muskułów, wskazywanie na udane wzmocnienia i dobrze przepracowany okres przygotowawczy. Jeśli ktoś spodziewał się podobnych nastrojów przed początkiem rundy wiosennej w Bielsku-Białej, to w czwartek mógł być zaskoczony. Podbeskidzie ma niewielką stratę do miejsc dających prawo walki o awans do PKO Ekstraklasy, ale trener Dariusz Żuraw był bardzo wyważony w swoich przewidywaniach.

- Nie jestem do końca zadowolony z naszej kadry - otwarcie przyznał Żuraw. - Uważam, że jest zbyt wąska i potrzebujemy jeszcze co najmniej dwóch wzmocnień. Cały czas nad nimi pracujemy i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze kogoś pozyskać.

Podbeskidzie stara się pozyskać napastnika i środkowego pomocnika: pierwszy miałby rywalizować o grę w wyjściowym składzie z Kamilem Bilińskim (po odejściu Kacpra Wełniaka jest on jedyną "dziewiątką" w kadrze Górali), a drugi wzmocnić jedną z najsłabiej obsadzonych pozycji w bielskiej drużynie. Do gry w wyjściowym składzie w środku pomocy szykowany jest 19-letni Tomasz Neugebauer, wypożyczony zimą z Lechii Gdańsk, ale Żuraw wciąż musi stawiać w tym rejonie boiska na niekonwencjonalne rozwiązania. Jednym z nich jest Ezequiel Bonifacio, nominalny boczny obrońca lub wahadłowy, który większość zimowych sparingów rozegrał jako defensywny pomocnik.