Triathlon to sport dla każdego. Jak zacząć? Łukasz Grabowski

Początek roku to dla wielu osób czas podejmowania nowych wyzwań. Również tych sportowych. Często poprzeczka ląduje wysoko, bo w końcu na realizację celu mamy dwanaście miesięcy, więc nie ma się co ograniczać. Jedni chcą zacząć biegać, inni przejechać dłuższy dystans na rowerze, a jeszcze inni popracować nad techniką pływania. Są też tacy, którzy pragną to wszystko zrobić na raz. – Triathlon na pierwszy rzut oka może nieco odstraszać, ale to naprawdę sport dla każdego – przekonuje Filip Szołowski, dyrektor sportowy Polskiego Związku Triathlonu.