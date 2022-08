Tribbs Live w Klubie Pomarańcza, ale gorąca impreza! Tak bawią się w Katowicach. Dziewczyny wyglądały obłędnie! Zobacz zdjęcia MAG

Katowice mogą poszczycić się wieloma klubami, które w ubiegły weekend zorganizowały sporo imprez tanecznych, ale to co działo się w klubie Pomarańcza pozostanie we wspomnieniach gości już na długo. Dziewczyny wyglądały zjawiskowo! Panowie również robili ogromne wrażenie. Zobaczcie galerię zdjęć z imprezy TRIBBS LIVE, która odbyła się 12 sierpnia.