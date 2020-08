Trojaczki z Czerwionki-Leszczyn urodziły się w szpitalu w Rudzie Śląskiej. To trzy urocze dziewczynki: Nina, Pola i Sara

Śląsk ma ostatnio szczęście do trojaczków, a zwłaszcza do "trojaczek", bo na świat przychodzą same dziewczynki trojaczki.

- Bardzo chcieliśmy mieć drugie dziecko, więc cieszyliśmy się z wiadomości, że żona jest w ciąży - opowiada Łukasz Mazurek. - Na pierwszej wizycie u lekarza, po zrobieniu USG okazało się, że będą bliźnięta. Byliśmy szczęśliwi, ale i zdumieni, bo w rodzinie nie mamy żadnych bliźniąt. Po tej wiadomości żona zdecydowała, że zmieni lekarza na tego, który prowadził jej pierwszą ciążę. Po 2 tygodniach poszliśmy razem do przychodni. Żona udała się do gabinetu. Po chwili drzwi gabinetu się otwierają, wychodzą uśmiechnięci żona i pan doktor. Lekarz mówi do mnie: Gratulujemy tacie trojaczków! Ja na to: ale zaraz, to chyba pomyłka, przecież miały być bliźniaki (śmiech). Okazało się, że w tym czasie dwie komórki podzieliły się, i zamiast dwójki będzie trójka dzieci - opowiada tata trojaczków.