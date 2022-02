Trwa akcja charytatywna Pączek dla Wiktorka. Magurzanie z Łodygowic zachęcają do pomocy

„Pączek dla Wiktorka - „Cała Polska smaży pączki”

Wiktorek Szczechowiak, pochodzący z Węgierskiej Górki, walczy o życie z rdzeniowym zanikiem mięśni. Ratunkiem dla niego jest bardzo droga terapia genowa. Potrzebny w tej walce lek kosztuje 9 milionów złotych.

W obliczu tak gigantycznej sumy, ruszyła akcja „Pączek dla Wiktorka”, zainicjowana przez Zespół Regionalny Magurzanie z Łodygowic. To jedyny taki challenge, w którym nie liczą się zjedzone kalorie. Chodzi o to, aby zaangażować w tę akcję jak największą liczbę osób, udostępniać ją, brać w niej udział, a przede wszystkim wspólnymi siłami pomóc Wiktorkowi, dokładając się do zbiórki na jego leczenie.

Wpłać dowolną kwotę na leczenie Wiktorka na zbiórce KLIKNIJ. TUTAJ. ZBIÓRKA.

Wiktor jest bardzo dobrze znany osobom mieszkającym w powiecie żywieckim i jego okolicach. Dlatego to zwłaszcza tam w akcję zaangażowanych jest wiele zespołów regionalnych, organizacji i instytucji. Pomocy jednak potrzeba tak wiele, że najlepiej by było jeśli historię Wiktorka poznałaby cała Polska. W związku z tym ruszyła akcja pod nazwą „Pączek dla Wiktorka - Cała Polska smaży pączki”, czyli tzw. pączek challenge lub inaczej challenge dla Wiktorka.