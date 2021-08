Trwa festiwal Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Serce imprezy bije w Strefie Kultury

W Katowicach trwa festiwal Tauron Nowa Muzyka

Program tegorocznej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka z powodu covidowych restrykcji zmieniał się parokrotnie.

Ogłoszeni początkowo zagraniczni wykonawcy: Underworld, The Streets czy Cigarettes After Sex, zagrają w Katowicach dopiero w przyszłym roku. Podobnie jak Andy Stott, który z tegorocznego programu wypadł dwa tygodnie temu.

- Rozmawialiśmy z jego agentem przez cały miesiąc, jak to zrobić, by przyleciał i nie musiał wchodzić na kwarantannę po powrocie. Cały czas myśleliśmy, że jednak Polska zniknie z tej czerwonej listy w Wielkiej Brytanii, ale okazało się, że jest. I sam artysta powiedział, że bardzo przeprasza, ale na kwarantannę nie chce iść. I w tym roku nie przyleci, wracając do nas na edycję 2022 - mówił nam jeszcze przed festiwalem Adam Godziek z More Music Agency, współorganizator festiwalu.