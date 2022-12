Trwa konkurs Zabrzański Biznesplan. Można zdobyć wsparcie finansowe i merytoryczne. Zostały ostatnie godziny na przesłanie projektu

Zabrzański Biznesplan – trwa konkurs miejski

Konkurs „Zabrzański Biznesplan” jest organizowany po raz dziesiąty. Jego celem jest wspieranie przedsiębiorczości oraz pobudzanie aktywności mieszkańców w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Zabrzu.

- Uczestnicy mogą liczyć na cenne nagrody ufundowane przez organizatorów oraz partnerów, którymi są firmy i instytucje od wielu lat funkcjonujące na rynku. Łączna pula nagród w dziewiątej edycji konkursu wyniosła ponad 200 tys. zł i nie inaczej będzie i tym razem – zachęca zabrzański Urząd Miasta.

Pierwszy etap trwa do 30 grudnia bieżącego roku. Do tego dnia uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, będącego organizatorem inicjatywy. Można to zrobić na kilka sposobów: