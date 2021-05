Trwa nabór do przedszkola w Pierwszej Dzielnicy w Katowicach. Opieka nad dziećmi będzie się tu opierać na metodzie tutoringu

W Pierwszej Dzielnicy w Katowicach powstaje przedszkole inne niż wszystkie. Program nauczania w przedszkolu został oparty o fazy rozwoju dzieci. Placówka deklaruje otwarcie na współpracę z rodzicami. Stąd pomysł na tworzenie wspólnych planów wychowawczych, tutoring.

To placówka w Pierwszej Dzielnicy w Katowicach, w sąsiedztwie sąsiedztwie Strefy Kultury, na terenie nowoczesnego osiedla. Zlokalizowana jest w kameralnej przestrzeni na parterze wieży A, z dostępem do własnego ogrodu edukacyjnego.

W przedszkolu pracownicy będą zachęcać i pozytywnie motywować dzieci do wzięcia nauki w swoje ręce – dosłownie. Klocki, farby, piasek, woda i glina to także narzędzia, za pomocą których dzieci kształtują i poznają otaczający je świat. Dobór zajęć dodatkowych nie jest przypadkowy. Jest wybierany w oparciu o wiedzę o okresach sensytywnych dzieci. – Pragnę stworzyć miejsce, w którym dzieci i rodzice będą zawsze mogli liczyć na wsparcie naszego zespołu. Wychowawcy i nauczyciele w Przedszkolu w Pierwszej Dzielnicy to ludzie, dla których praca z dziećmi jest pasją i oddają się jej z zaangażowaniem. Moją rolą, poza zarządzaniem placówką, jest pomoc i wsparcie wobec zespołu oraz rodziców – mówi Marta Wachowiak, dyrektor przedszkola Educare w Pierwszej Dzielnicy w Katowicach.

– Nasz cel to stworzenie przestrzeni, która stanowi przedłużenie domu rodzinnego. Dajemy rodzicom pewność, że ich dziecko jest w bezpiecznym miejscu, gdzie radośnie spędza czas, ucząc się nowych umiejętności poprzez zabawę. Zgodnie z naszym modelem, to rodzice są zawsze na pierwszym miejscu w roli wychowawców. Naszym zadaniem, jako przedszkola, jest współpraca i wsparcie opiekunów po to, aby dzieci w harmonijnym otoczeniu osiągały najwyższy rozwój swoich możliwości i zdolności. To co dodatkowo wyróżnia nasze przedszkole, to szczególne podejście do rozwoju i kształtowania kompetencji społecznych. Wierzymy, że pomoc koleżance, koledze (Chodzi o dzieci w grupie – przyp. red.), jest nieodłącznym elementem kształcenia - dodaje Wachowiak.

Przedszkole w Pierwszej Dzielnicy będzie placówką dwujęzyczną. – Zależy nam, by język angielski towarzyszył dzieciom przez cały czas w sposób naturalny i nieszablonowy. Staramy się, aby dzieci posługiwały się angielskim w każdym miejscu, na stołówce, w salach w których będą odbywały się zajęcia. Metoda, którą będziemy się posługiwać pozwala na naturalne wprowadzenie języka do codziennego życia – tłumaczy dyrektorka. W przedszkolu będą odbywa się zajęcia psychomotoryczne z rytmiką i muzyką. Na jaką pomoc, mogą liczyć rodzice, którzy zdecydują się na zapisanie dziecka do przedszkola Educare? – Pracujemy metodą tutoringu rodzinnego. Rodzice mogą liczyć na wsparcie ze strony nauczycieli i wychowawców, którzy są otwarci na indywidualne rozmowy. Tutoring jest nieodzownym elementem w edukacji spersonalizowanej. Zamiast grupowych „wywiadówek" umawiamy się na indywidualne spotkania z każdym rodzicem. Tworzymy opartą na bliskości relację między rodziną, a tutorem. Kluczowe jest tutaj wzajemne zaufanie oraz budowanie autorytetu – mówi Oliwia Kwiatkowska, prezes TDJ Foundation.

– Tutor rozmawia z rodzicami, którzy przyglądają się zachowaniu dziecka w domu, z kolei wychowawca obserwuje zachowanie dziecka w przedszkolu. Dzięki porozumieniu, obie strony dostrzegając indywidualne cechy i umiejętności dziecka, wspólnie mogą zdecydować o tym, nad jakimi cechami bardziej popracować, a nad jakimi mniej – tłumaczy prezes TDJ Foundation i dodaje. – Jednym z kluczowych elementów, na który stawiamy jest nauka samodzielności i rozwój kompetencji społecznych, aby dziecko mogło wzrastać na pewnego siebie i umiejącego odnaleźć się w każdej sytuacji człowieka – dodaje.

To co wyróżnia nowo powstające przedszkole w Katowicach, to dwa narzędzia. W przedszkolu dzieci będą nosić mundurki. Chodzi o to, aby wszyscy podopieczni czuli się równi, pod każdym względem. Drugim narzędziem jest "agenda", czyli metoda motywacyjna. Rodzice w specjalnym dzienniczku każdego dnia, będą mogli przeczytać o rzeczach, które się udały w danym dni ich dziecku. Jednak nie tylko. Nauczyciel może przy całej grupie wymienić te rzeczy, które się udały dzieciom, a cała grupa dopinguje się wzajemnie w tych rzeczach.