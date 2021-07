Trwa nabór wniosków do programu "Dobry start". Świadczenie wynosi 300 złotych. To pieniądze na szkolnę wyprawkę dla uczniów Olga Krzyżyk

Nowy plecak, piórnik, strój na zajęcia wychowania fizycznego, buty sportowe. Rodzice uczniów dobrze wiedzą, że przygotowanie do nowego roku szkolnego to spory wydatek. Można jednak uzyskać 300 zł na szkolną wyprawkę. Od 1 lipca można składać wnioski do tegorocznej edycji rządowego programu „Dobry start”. To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka. Wnioski można składać wyłącznie online.