Trwa naprawa bloku energetycznego o mocy 910 MW w Jaworznie. Ma zakończyć się dopiero w lutym 2022 roku

W Jaworznie trwają prace naprawcze bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Tauron i Rafako mają zakończyć je do 25 lutego 2022 roku. Prace będą prowadzone w rejonie komory paleniskowej. Doprowadzą do trwałej poprawy działania bloku oraz zapewnią bezawaryjną pracę jednostki w dłuższej perspektywie czasowej.

- Podczas bieżącego postoju bloku zdiagnozowaliśmy konieczność naprawy istotnych elementów kotła. Wraz z generalnym wykonawcą bloku natychmiast przystąpiliśmy do szacowania zakresu koniecznych do wykonania prac, technologii oraz przełożenia ich na konkretny harmonogram. Celem prac jest trwałe usunięcie wad w rejonie komory paleniskowej bloku, co zapewni bezawaryjną pracę bloku w perspektywie wielu lat - wyjaśnia Sebastian Gola, prezes zarządu, Nowe Jaworzno Grupa Tauron.