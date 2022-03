Trwa odświeżanie akademików dla uchodźców w Katowicach. Zamieszka tu 400 obywateli Ukrainy. Jeden z budynków będzie gotowy już za kilka dni Tomasz Breguła

Od kilku dni w obiektach pracują pracownicy wszystkich spółek i zakładów miejskich, wspomagani przez wolontariuszy. Ich zadaniem jest doprowadzenie nieużywanych od 3 lat budynków do stanu pozwalającego na zasiedlenie.

Od kilku dni trwają prace nad przystosowaniem byłych domów studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do potrzeb uchodźców z Ukrainy. To przede wszystkim malowanie, meblowanie, porządkowanie terenu wokół. Dzięki temu baza miejsc noclegowych w mieście zwiększy się w ciągu najbliższych dni o ok. 400.