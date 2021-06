Trwa sprzedaż biletów na mecze reprezentacji w Arenie Gliwice. Jest zniżka!

W ramach przygotowań w Arenie Gliwice drużyna prowadzona przez trenera Mike’a Taylora rozegra w sumie pięć meczów sparingowych. Ważnym etapem był dwudniowy turniej Energa Cup 2021, który został rozegrany 12 i 13 czerwca. Najpierw Biało-Czerwoni zagrali z Meksykiem, a następnego dnia z Rosją. Teraz 22 i 23 czerwca rozegrają dwumecz z Brazylią.

Co ciekawe w 2020 mecz Polska - Izrael w ramach kwalifikacji do EuroBasketu 2021 w Arenie Gliwice oglądało aż 12043 kibiców! To rekord frekwencji na meczu koszykówki w naszym kraju. Reprezentacja Polski koszykarzy 3x3 jedzie na Igrzyska Olimpijskie w Tokio - jest to ogromny historyczny sukces! Biało-Czerwoni wywalczyli przepustki do igrzysk po zwycięstwie z Łotwą w półfinale kwalifikacji olimpijskich. Czy MVP Finału PLK Jakub Garbacz podtrzyma swoją doskonałą formę i będzie dziurawił kosz przeciwników rzutami za 3 punkty? Przekonamy się już wkrótce!