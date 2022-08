Trwa wakacyjny chillout w zabrzańskim Szybie Maciej. Odpocznij przy dobrej muzyce i spróbuj smakołyków prosto z grilla

Dobre jedzenie, równie dobre kraftowe trunki, a do tego wygodny leżak i kocyk. Brzmi, jak dobry plan na piątkowy, letni wieczór. Dokładnie z taką propozycją wychodzi zabrzański Szyb Maciej, który w każdy piątek organizuje letni chillout. Relaks na dziedzińcu rozpoczyna się o 18:00, a wstęp na cykliczne wydarzenie jest bezpłatny. Najbliższa impreza odbędzie się już 5 sierpnia.

- Łącznie z piątkową imprezą zostało pięć Chillout w Szybie Maciej do końca tego roku. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji się wybrać, to macie okazję do 2 września. Tutaj odpoczniecie w towarzystwie klimatycznej muzyki oraz zjecie pyszne jedzenie przygotowane przez naszego Szefa Kuchni prosto z grilla. Serdecznie zapraszamy w piątki od godziny 18:00 do Szybu Maciej – zachęca organizator.