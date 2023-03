Trwa zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącym in vitro. Borys Budka odwiedził Gliwice

Trwa zbieranie podpisów pod projektem ustawy „Tak dla in vitro”

Członkowie komitetu podkreślają, że ważne jest dla nich dotarcie do jak największej grupy osób. Dodają, że ważna jest poprawa sytuacji demograficznej w Polsce i program in vitro ma to zmienić.

- Jestem tu jako mama, jako kobieta, która dzięki procedurze in vitro trzykrotnie została szczęśliwą mamą. Z dumą patrzę na swoich synów – mówi Małgorzata Rozenek-Majdan.

Społeczny komitet „Tak dla in vitro” rozpoczął prace w listopadzie 2022. Jak zaznaczają jego członkowie, niepłodność, jako choroba cywilizacyjna, dotyka coraz więcej osób. Program, na wprowadzeniu którego im zależy, ma pozwolić na dostęp do leczenia. Szacuje się, że problem niepłodności dotyka ok. 1,5 mln par w Polsce.