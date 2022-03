Trwa zbiórka dla obywateli Ukrainy w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej. Oto, czego teraz brakuje

Do Centrum Aktywności Obywatelskiej docierają cały czas dary od mieszkańców. Przynoszą wszystko, co może się przydać, choć warto śledzić na Facebooku CAO aktualnie najbardziej potrzebne rzeczy i produkty. Obecnie są to:

olej spożywczy

konserwy rybne i mięsne

płatki śniadaniowe

dezodoranty

dżemy

kasza gryczana.