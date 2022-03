Trwa zbiórka na drugi ambulans z Mysłowic do Ukrainy. Pierwszy już ratuje życia na froncie

Druga karetka dla przyjaciół z Ukrainy

- Bardzo dziękuję za pomoc, którą nam przekazaliście. My i cały nasz kraj potrzebujemy pomocy od społeczności europejskiej. Już dziś ta karetka będzie przekazana na front do miejsc, w których będzie ratować życie. W naszej ojczyźnie trwa krwawa wojna. Wielu wojskowych i cywile ginie. Ta karetka jest nam bardzo potrzebna, dzięki niej możemy uratować wiele istnień ludzkich. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Wyrażamy naszą wdzięczność od całej społeczności – powiedział Igor Petruk, mer miasta Tłumacz w obwodzie iwanofrankowskim.

Prezydent Mysłowic – Dariusz Wójtowicz wyszedł zaledwie kilka dni temu z inicjatywą zakupu karetki dla mieszkańców Ukrainy. Potrzebne było 30 tysięcy złotych. To duża kwota, lecz mieszkańcy Mysłowic stanęli na wysokości zadania. W zaledwie dobę udało się uzbierać potrzebną kwotę. Już w poniedziałek, 7 marca, ambulans wyjechał na Ukrainę, do miasta Tłumacz. Mer tego miasta przekazał informację o potrzebie takiej karetki oraz wielu leków. Wypełniona po brzegi karetka dotarła już do Tłumacza, o czym poinformował sam mer.

Jak zaznacza mer Tłumacza, w Ukrainie trwa krwawa wojna. Codziennie giną kolejne osoby. Nie tylko wojskowi, ale i cywile. Tysiące osób każdego dnia jest poważnie ranna. Taki ambulans to bardzo ważna rzecz dla mieszkańców, ale rzeczywistość jest brutalna – to nie wystarczy. Prezydent Mysłowic wznowił zbiórkę, by zebrać kolejne 30 tysięcy na drugą karetkę. Już w najbliższych dniach, znów wypełniona po brzegi potrzebnymi artykułami może wyjechać do Ukrainy.